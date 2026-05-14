KSW 118: Karta walk. Kto walczy?

Już w najbliższą sobotę odbędzie się gala KSW 118 w Kaliszu. Kto zawalczy na KSW 118? Jak wygląda karta walk? Fani zobaczą w klatce m.in. tymczasowego mistrza kategorii średniej Piotra Kuberskiego czy Mariana Ziółkowskiego.

W walce wieczoru zbliżającego się wydarzenia dojdzie do starcia o tymczasowy pas wagi średniej, w którym Piotr Kuberski zmierzy się z Michałem Michalskim. Dodatkowo zobaczymy jeszcze jedno starcie o tytuł - w kategorii koguciej kobiet. Będąca na fali pięciu zwycięstw z rzędu Wiktoria Czyżewska zawalczy z Sarą Luzar-Smajić.

 

Ponadto do klatki powróci również były mistrz kategorii lekkiej Marian Ziółkowski, który nie wygrał walki od blisko czterech lat. Teraz rywalem Polaka będzie Ayimard Guih.

 

Czeka nas jeszcze zwieńczenie trylogii między Romanem Szymańskim a Valeriu Mirceą. Ze względu na wypadnięcie Adama Masaeva z pojedynku z Michałem Hirem, w karcie walk zobaczymy łącznie osiem pojedynków.

 

Piotr Kuberski - Michał Michalski - walka o tymczasowy pas kategorii średniej

Wiktoria Czyżewska - Sara Luzar-Smajić - walka o pas kategorii koguciej

Roman Szymański - Valeriu Mircea 

Marian Ziółkowski - Aymard Guih

Dawid Kasperski - Aleksander Winiarski

Konrad Rusiński - Tagir Machmudov

Michał Dreczkowski - Cedric Lushima

Daniel Kolasiński - Steven Krt

 

 

Gala KSW 118 odbędzie się w sobotę 16 maja w Kaliszu.

