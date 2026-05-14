Kto, z kim i jak? Tak wyglądała droga do półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów

W Final Four tego sezonu Ligi Mistrzów występują dwie polskie drużyny - PGE Projekt Warszawa oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Ekipy z PlusLigi nie trafiły na siebie. Warszawianie zmierzą się z Sir Sicoma Monini Perugia, a Zawiercianie - z Ziraat Bankasi Ankara. Final Four LM odbędzie się w Turynie.

Półfinałowe starcia odbędą się w sobotę 16 maja. Najpierw PGE Projekt powalczy z Perugią (16.30), a następnie Aluron CMC Warta zmierzy się z Ziraat Bankasi (20.00). Zwycięzcy obu meczów zmierzą się w niedzielnym finale.

ZOBACZ TAKŻE: Jasny komunikat Tomasza Fornala! "Bye bye Ankara"

By znaleźć się w najlepszej czwórce, większość drużyn musiała rozegrać siedem spotkań. Tylko siatkarze Projektu na parkiecie meldowali się ośmiokrotnie. Wszystko dlatego, że po fazie grupowej zapewnili sobie udział w 1/8, a nie bezpośrednio w ćwierćfinale.

Warszawianie rozpoczęli zmagania w fazie grupowej od zwycięstwa z Volley Haasrode Leuven 3:0. Później ponieśli dwie porażki – niespodziewanie po tie-breaku ulegli Montpellier HSC VB, a dwa tygodnie później musieli uznać wyższość Cucine Lube Civitanova. Runda rewanżowa poszła Projektowi lepiej – wygrali w niej dwa z trzech meczów (3:0 z Montpellier i 3:2 z Leuven), ulegając jedynie Lube we Włoszech (2:3). Awans do kolejnej fazy uzyskał jako zespół z najlepszym bilansem z trzeciego miejsca.

Play-off również nie był usłany różami. Na własnym parkiecie stołeczny klub uległ Itasowi Trentino 2:3. Mimo że znalazł się nad przepaścią, nie złożył broni i na włoskiej ziemi odwrócił losy rywalizacji, w złotym secie triumfując 15:11. W polskim ćwierćfinale Projekt okazał się lepszy od Bogdanki LUK Lublin. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Warszawian. Wystarczyło więc, by siatkarze Kamila Nalepki wygrali dwa sety w rewanżu – tak też zrobili (2:3).

Rywalami PGE Projektu w półfinale będą siatkarze Sir Susa Monini Perugia. Zespół, którego barw od lat broni Kamil Semeniuk, rozpoczął trwający sezon Ligi Mistrzów od zwycięstwa 3:1 z VK Lvi Praga. Później po zaciętym boju Włosi wygrali z hiszpańskim Guaguas Las Palmas. Na koniec pierwszej części fazy grupowej mistrzowie Włoch rozbili Berlin Recycling Volleys 3:0. W rundzie rewanżowej Perugia straciła tylko seta – w meczu u siebie z Guaguas. Z siatkarzami z Pragi i Berlina Semeniuk i spółka poradzili sobie bez problemu, zapewniając sobie tym samym pierwsze miejsce w grupie C i bezpośredni awans do ćwierćfinału.

W nim siatkarzom z Umbrii ponownie przyszło stanąć w szranki z Guaguas Las Palmas. Tym razem Hiszpanie mocniej się postawili. U siebie ulegli dopiero po tie-breaku, ale w Perugii przegrali już 0:3, a Włosi wywalczyli awans do półfinału.

Trzecim uczestnikiem rywalizacji finałowej są siatkarze Ziraatu Bankasi Ankara. Trzy zwycięstwa na start fazy grupowej ze stratą tylko jednego seta (3:1 z Tours VB, 3:0 z ACH Volley Lublana i 3:0 z Itasem Trentino) były dobrym prognostykiem na przyszłość. Ta również okazała się różowa. 3:0 ze Słoweńcami, 3:1 z Francuzami i 3:1 z Włochami dało Tomaszowi Fornalowi i spółce pierwsze miejsce w grupie A i bezpośredni awans do ćwierćfinału. W nim bez większej historii i bez straty seta Turcy wygrali z Asseco Resovią Rzeszów.

Stawkę Final Four uzupełniają świeżo upieczeni mistrzowie Polski - Aluron CMC Warta Zawiercie, którzy na start rozgrywek wygrali z Asseco Resovią 3:1. Później nadeszły trzy zwycięstwa po 3:0 – dwukrotnie ze Sportingiem Lizbona i SVG Luneburg. Jedyną do tej pory porażkę Zawiercianie ponieśli w rewanżu z Resovią (0:3). Na zakończenie zmagań w grupie D bez problemu poradzili sobie z ekipą z Luneburga (3:0).

W ćwierćfinale Jurajscy Rycerze nie mieli sobie równych. W świetnym stylu i bez straty seta wygrali z jednym z włoskich hegemonów - nękanym kontuzjami zespołem Cucine Lube Civitanova.

Przed rokiem Zawiercianie zdobyli w Lidze Mistrzów drugie miejsce. W wielkim finale ulegli wówczas Perugii 2:3. Jak będzie tym razem?

Transmisje spotkań siatkarskiej Ligi Mistrzów na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w sobotę i w niedzielę rozpocznie się o godzinie 15.00. Pełen terminarz turnieju finałowego można odnaleźć TUTAJ.

KP, Polsat Sport