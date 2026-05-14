Lewandowski w dalszym ciągu jest piłkarzem Barcelony i istnieje prawdopodobieństwo, że klub ze stolicy Katalonii przedłuży z nim kontrakt na kolejny sezon. W międzyczasie do kapitana reprezentacji Polski spływają ciekawe oferty.

Mówiło się o kierunku włoskim, a mianowicie o Juventusie lub Milanie. Zainteresowanie wyraziło też Chicago Fire. Spekulowano czy Lewandowski opuści Stary Kontynent już w następnym sezonie, czy spróbuje jeszcze swoich sił w czołowej europejskiej lidze.

Jak poinformowały WP SportoweFakty, Polak otrzymał bardzo konkretną ofertę z Arabii Saudyjskiej. W swoim składzie widziałoby go Al-Hilal, które byłoby w stanie zapłacić mu aż 90 mln euro za sezon. Lewandowski poważnie ma myśleć o tej ofercie.

Jeżeli kapitan naszej reprezentacji zdecydowałby się na podpisanie kontraktu, to dołączyłby do plejady gwiazd Al-Hilal. W kadrze tego klubu są tacy zawodnicy jak Karim Benzema, Ruben Neves, Darwin Nunez, Kalidou Koulibaly czy Theo Hernandez. Szkoleniowcem ekipy z Rijadu jest Simone Inzaghi.

