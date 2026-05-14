Mistrzowie Polski rozbili rywali! 34 punkty przewagi

Goście na początku postawili się rywalom i po zagraniu EJ Montgomery’ego mieli cztery punkty przewagi. Akcje Shane’a Huntera i Carla Ponsara szybko zmieniały jednak sytuację. Do kolejnego remisu doprowadzał Jakub Musiał. Legia zanotowała serię 8:0, w której świetnie radzili sobie DJ Brewton oraz Race Thompson. Ostatecznie po niezwykle efektownym wsadzie Huntera po 10 minutach było 26:15. W drugiej kwarcie ekipa z Warszawy starała się utrzymywać tę przewagę. Z drugiej strony Martin Peterka i Dale Bonner sprawiali, że MKS nadal był w grze. Andrzej Pluta oraz Michał Kolenda trafiali z dystansu, przez co rywale nie do końca potrafili zagrozić Legii. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:34.

Po przerwie zespół trenera Heiko Rannuli nie zamierzał się zatrzymywać! Kolejne zagrania Carla Ponsara i Shane’a Huntera oznaczały nawet 19 punktów różnicy! Po chwili trójkę dokładał jeszcze Race Thompson. Teraz Dąbrowianie mieli ogromne problemy, aby nawiązać rywalizację. Ostatecznie dzięki trafieniom Jayvona Gravesa po 30 minutach było już 77:51. Czwarta kwarta niewiele zmieniała. Następna akcja wykończona przez DJ Brewtona sprawiała, że gospodarze mieli już 30 punktów przewagi. Ekipa trenera Artura Gronka nie była już w stanie odrobić tak dużych strat. Ostatecznie Legia wygrała aż 100:66.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Shane Hunter z 19 punktami, 5 zbiórkami i 3 asystami. Adrian Bogucki zdobył dla gości 10 punktów i 8 zbiórek.

Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza 100:66 (26:15, 22:19, 29:17, 23:15).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 1-0 dla Legii. Drugi mecz w sobotę o 15 także w Warszawie.

Punkty:

Legia Warszawa: Shane Hunter 19, Michał Kolenda 13, Dominic Brewton 12, Race Thompson 12, Jayvon Graves 11, Carl Ponsar 11, Ojars Silins 8, Andrzej Pluta 6, Maksymilian Wilczek 4, Wojciech Tomaszewski 2, Julian Dąbrowski 2, Błażej Czapla 0.

MKS Dąbrowa Górnicza: Adrian Bogucki 10, Dale Bonner 9, Martin Peterka 9, Luther Muhammad 8, Marcin Piechowicz 6, Aleksander Załucki 6, E.J. Montgomery 4, Roland Curry 4, Jakub Wojdała 4, Jakub Musiał 4, Jamari D'aje Thomas 1, Nikodem Woźny 1.

