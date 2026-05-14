Mistrzyni Polski zmieniła klub! Wybrała grę w jednej z najlepszych lig świata

Po wywalczeniu mistrzostwa TAURON Ligi oraz Pucharu Polski w barwach drużyny z Łodzi w bieżącym sezonie, reprezentantka Polski zdecydowała się na zmianę ligi. W rozgrywkach 2026/2027 zagra w Il Bisonte Firenze.

Władze zespołu z Florencji oficjalnie potwierdziły zawarcie umowy za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych w czwartkowe popołudnie. W opublikowanym komunikacie wideo Damaske zaznaczyła, że traktuje ten krok jako szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia w nowym środowisku.

Urodzona w Malborku siatkarka do tej pory grała wyłącznie w polskich klubach. Na poziomie TAURON Ligi debiutowała w 2020 roku w Grot Budowlanych Łódź, następnie spędziła dwa lata w zespole BKS BOSTIK Bielsko-Biała, po czym wróciła do Łodzi. Zawodniczka zapisała się w statystykach między innymi jako najlepiej punktująca w swoim debiutanckim sezonie Ligi Mistrzyń, zdobywając łącznie aż 179 punktów.

Na szczeblu międzynarodowym przyjmująca jest regularnie powoływana do kadry prowadzonej przez Stefano Lavariniego. W 2025 roku zdobyła z drużyną brązowy medal Siatkarskiej Ligi Narodów (VNL) oraz wystąpiła na mistrzostwach świata. 24-latka zostanie drugą Polką w historii, która zagra w ekipie z Florencji, po Annie Świderek, która reprezentowała jego barwy w sezonie 2011/2012. Przygotowania we Włoszech rozpocznie po zakończeniu obowiązków reprezentacyjnych.

