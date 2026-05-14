Młody Polak zadebiutuje we French Open! Organizatorzy właśnie ogłosili

Jakub ŻelepieńTenis

Filip Pieczonka wystąpi w turnieju deblowym podczas tegorocznego French Open. Organizatorzy imprezy właśnie ogłosili listy startowe w grze podwójnej.

Już w poniedziałek 18 maja rozpocznie się kolejny wielkoszlemowy turniej tego sezonu. Tym razem najlepsi tenisiści i najlepsze tenisistki zjadą sie do Paryża, aby wziać udział we French Open.

 

Na zaledwie kilka dni przed początkiem zmagań organizatorzy turnieju ogłosili listy startowe w grze podwójnej. Jak się okazało, Polskę będzie reprezentować dwóch zawodników. Oprócz Jana Zielińskiego (w parze z Lukiem Johnsonem) będziemy dopingować także Filipa Pieczonkę.


22-letni tenisista wystąpi u boku Czecha Vita Koprivy. Notowany jest on na 55. miejscu w rankingu ATP. W zestawieniu deblistów nie figuruje.


Przypomnijmy, że także w grze podwójnej pań będziemy mieli Biało-Czerwone. Zagrają trzy Polki, wszystkie z zagranicznymi partnerkami. Magda Linette wystąpi z Ukrainką Julią Starodubcewą, Magdalena Fręch - z Anną Bondar, a Katarzyna Piter będzie grać z Renatą Zarazuą.

