MotoGP: Grand Prix Katalonii. Transmisja TV i stream online

Oprócz walki o tytuł, główną wiadomością płynącą z Le Mans do Barcelony jest nieobecność ulubieńca lokalnej publiczności, Marca Marqueza. Zawodnik z numerem 93 przeszedł w niedzielę udaną podwójną operację kontuzji stopy i barku po wypadku podczas Tissot Sprint we Francji, a dziewięciokrotny mistrz świata MotoGP nie zostanie zastąpiony w Barcelonie.

We Francji, 588 dni po zwycięstwie w Grand Prix Indonezji w 2024 roku, Martin po raz pierwszy od zdobycia tytułu mistrza świata MotoGP stanął w niedzielę na najwyższym stopniu podium. To był niesamowity wyścig – niesamowity weekend. Podwójne zwycięstwo w sprincie i Grand Prix, maksymalna liczba punktów w weekend, czego zawodnik z numerem 89 nie był w stanie osiągnąć od czasu, gdy zrobił to samo podczas GP Francji w 2024 roku. Był to również jasny sygnał dla Bezzecchiego i milionów widzów na całym świecie, że powrócił. W ten weekend Martin będzie również czerpał ogromne wsparcie od publiczności podczas GP Katalonii, na torze, na którym w 2024 roku zdobył tytuł mistrza świata.

Czego możemy się spodziewać się po mało przyczepnym torze pod Barceloną? Czy to będzie kolejny weekend dominacji Aprilii, czy może jednak Ducati odnajdzie prędkość?

