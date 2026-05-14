Eksperci wskazali swoje "jedenastki" sezonu Ekstraklasy. Zgadzasz się?

Powoli dobiega końca sezon 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie. W Polsat Futbol Cast Bożydar Iwanow oraz jego gość Paweł Gołaszewski postanowili wskazać swoje "jedenastki" sezonu tych rozgrywek.

Bartosz Nowak ma za sobą świetny sezon.

Przed nami dwie ostatnie kolejki PKO BP Ekstraklasy. W dalszym ciągu toczy się rywalizacja o mistrzostwo Polski, grę w europejskich pucharach oraz utrzymanie. Jedyna pewną rzeczą jest spadek Bruk-Bet Termaliki. O mistrzostwo walczą jeszcze Lech i Jagiellonia. Zespół z Poznania ma cztery punkty przewagi i zmierza w kierunku obrony tytułu.

 

W programie Polsat Futbol Cast dziennikarze postanowili wskazać najlepsze "jedenastki" kończącego się sezonu Ekstraklasy. Sześć nazwisk znalazło się w obu składach. Wśród nich jest Bartosz Nowak, czyli Ligowiec Roku 2025 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna".

 

- Dla mnie Bartosz Nowak to piłkarz sezonu i jednocześnie pomocnik sezonu - powiedział Paweł Gołaszewski.

 

"Jedenastka" sezonu wg Pawła Gołaszewskiego

Jasmin Buric - Wojciech Mońka, Rafał Janicki, Marcin Kamiński - Ali Golizadeh, Patrik Hellebrand, Bartosz Nowak, Jan Grzesik - Jesus Imaz - Mikael Ishak, Karol Czubak

 

- Ustawienie mam takie samo, ale poszedłem w trochę inne nazwiska - stwierdził Iwanow.

 

"Jedenastka" sezonu wg Bożydara Iwanowa

Jasmin Buric - Arkadiusz Jędrych, Wojciech Mońka, Rafał Janicki - Fran Tudor, Antoni Kozubal, Bartosz Nowak, Patrik Hellebrand, Marcin Wasielewski - Jesus Imaz, Sebastian Bergier

 

Za najlepszego trenera tego sezonu Ekstraklasy dziennikarze wybrali Nielsa Frederiksena z Lecha. 

