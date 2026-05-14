Eksperci wskazali swoje "jedenastki" sezonu Ekstraklasy. Zgadzasz się?

Przed nami dwie ostatnie kolejki PKO BP Ekstraklasy. W dalszym ciągu toczy się rywalizacja o mistrzostwo Polski, grę w europejskich pucharach oraz utrzymanie. Jedyna pewną rzeczą jest spadek Bruk-Bet Termaliki. O mistrzostwo walczą jeszcze Lech i Jagiellonia. Zespół z Poznania ma cztery punkty przewagi i zmierza w kierunku obrony tytułu.

W programie Polsat Futbol Cast dziennikarze postanowili wskazać najlepsze "jedenastki" kończącego się sezonu Ekstraklasy. Sześć nazwisk znalazło się w obu składach. Wśród nich jest Bartosz Nowak, czyli Ligowiec Roku 2025 w plebiscycie tygodnika "Piłka Nożna".

- Dla mnie Bartosz Nowak to piłkarz sezonu i jednocześnie pomocnik sezonu - powiedział Paweł Gołaszewski.

"Jedenastka" sezonu wg Pawła Gołaszewskiego

Jasmin Buric - Wojciech Mońka, Rafał Janicki, Marcin Kamiński - Ali Golizadeh, Patrik Hellebrand, Bartosz Nowak, Jan Grzesik - Jesus Imaz - Mikael Ishak, Karol Czubak

- Ustawienie mam takie samo, ale poszedłem w trochę inne nazwiska - stwierdził Iwanow.

"Jedenastka" sezonu wg Bożydara Iwanowa

Jasmin Buric - Arkadiusz Jędrych, Wojciech Mońka, Rafał Janicki - Fran Tudor, Antoni Kozubal, Bartosz Nowak, Patrik Hellebrand, Marcin Wasielewski - Jesus Imaz, Sebastian Bergier

Za najlepszego trenera tego sezonu Ekstraklasy dziennikarze wybrali Nielsa Frederiksena z Lecha.

