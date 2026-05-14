Nie tylko Piotr Zieliński! Oto Polacy, którzy zdobyli Puchar Włoch

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Inter Mediolan pokonał SS Lazio 2:0 w finale Pucharu Włoch i zdobył jubileuszowe, dziesiąte w historii trofeum tych rozgrywek. Piotr Zieliński, zawodnik "Nerazzurrich", świętuje swój drugi taki triumf w karierze. Kto z Polaków wygrywał rozgrywki Coppa Italia? Sprawdźcie poniżej.

Trzech polskich piłkarzy: Zbigniew Boniek, Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski, zwycięzcy Pucharu Włoch.
Zbigniew Boniek (po lewej), Wojciech Szczęsny (w środku) oraz Łukasz Skorupski (po prawej)

Historia Pucharu Włoch sięga 1922 roku. Wówczas jako pierwszy po tytuł ten sięgnął klub FC Vado, który w finale pokonał Udinese 1:0 po dogrywce. Najwięcej triumfów w historii ma na swoim koncie Juventus (15), który wypracował dużą przewagę nad znajdującym się na drugim miejscu w tym zestawieniu Interem Mediolan (10). Podium uzupełnia AS Roma z dziewięcioma tytułami.

 

Środowy finał zakończył się wynikiem 2:0 po dwóch golach strzelonych w pierwszej połowie. Najpierw w 14. minucie piłkę do własnej siatki skierował Adam Marusic, a w 35. minucie wynik ustalił Lautaro Martinez po asyście Denzela Dumfriesa. Piotr Zieliński rozegrał pełne 90 minut, jednak nie wpisał się na listę strzelców ani nie zaliczył asysty. Swój dorobek w punktacji kanadyjskiej (bramki i asysty) zamknął na jednym kluczowym podaniu, zanotowanym w wygranym przez Inter 5:1 meczu z Venezią.

 

W historii mieliśmy do tej pory sześciu Polaków, którzy wygrali Coppa Italia. Oto ich lista:

 

Zbigniew Boniek

 

Zwyciężał z dwoma różnymi klubami - najpierw w barwach Juventusu w sezonie 1982/1983, a trzy lata później z AS Roma (1985/1986).

 

Wojciech Szczęsny

 

Polski rekordzista pod względem liczby triumfów w Pucharze Włoch. Jako bramkarz Juventusu sięgał po to trofeum aż trzykrotnie, dokładając do dorobku "Starej Damy" puchary w sezonach 2017/2018, 2020/2021 oraz 2023/2024.

 

Arkadiusz Milik

 

Kolejny zawodnik, który triumfował z dwoma różnymi zespołami. W sezonie 2019/2020 wygrał puchar z SSC Napoli (wykorzystał wówczas decydujący rzut karny w finale przeciwko Juventusowi). W sezonie 2023/2024 powtórzył ten sukces, występując już w barwach Juventusu.

 

Piotr Zieliński

 

Świeżo upieczony zwycięzca z Interem Mediolan. Podobnie jak Milik i Boniek, Puchar Włoch podnosił w koszulkach dwóch klubów - swój pierwszy triumf święcił wspólnie z Milikiem jako gracz SSC Napoli (2019/2020).

 

Łukasz Skorupski

 

W historycznym sezonie 2024/2025 pomógł swojemu klubowi, Bologni, w zdobyciu Coppa Italia.

 

Kacper Urbański

 

Sięgnął po to trofeum w tym samym sezonie co Skorupski, jednak przebywał wówczas na wypożyczeniu w Monzie, przez co na liście triumfatorów figuruje jedynie formalnie.

