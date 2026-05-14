Nie tylko Piotr Zieliński! Oto Polacy, którzy zdobyli Puchar Włoch

Historia Pucharu Włoch sięga 1922 roku. Wówczas jako pierwszy po tytuł ten sięgnął klub FC Vado, który w finale pokonał Udinese 1:0 po dogrywce. Najwięcej triumfów w historii ma na swoim koncie Juventus (15), który wypracował dużą przewagę nad znajdującym się na drugim miejscu w tym zestawieniu Interem Mediolan (10). Podium uzupełnia AS Roma z dziewięcioma tytułami.

Środowy finał zakończył się wynikiem 2:0 po dwóch golach strzelonych w pierwszej połowie. Najpierw w 14. minucie piłkę do własnej siatki skierował Adam Marusic, a w 35. minucie wynik ustalił Lautaro Martinez po asyście Denzela Dumfriesa. Piotr Zieliński rozegrał pełne 90 minut, jednak nie wpisał się na listę strzelców ani nie zaliczył asysty. Swój dorobek w punktacji kanadyjskiej (bramki i asysty) zamknął na jednym kluczowym podaniu, zanotowanym w wygranym przez Inter 5:1 meczu z Venezią.

W historii mieliśmy do tej pory sześciu Polaków, którzy wygrali Coppa Italia. Oto ich lista:

Zbigniew Boniek

Zwyciężał z dwoma różnymi klubami - najpierw w barwach Juventusu w sezonie 1982/1983, a trzy lata później z AS Roma (1985/1986).

Wojciech Szczęsny

Polski rekordzista pod względem liczby triumfów w Pucharze Włoch. Jako bramkarz Juventusu sięgał po to trofeum aż trzykrotnie, dokładając do dorobku "Starej Damy" puchary w sezonach 2017/2018, 2020/2021 oraz 2023/2024.

Arkadiusz Milik

Kolejny zawodnik, który triumfował z dwoma różnymi zespołami. W sezonie 2019/2020 wygrał puchar z SSC Napoli (wykorzystał wówczas decydujący rzut karny w finale przeciwko Juventusowi). W sezonie 2023/2024 powtórzył ten sukces, występując już w barwach Juventusu.

Piotr Zieliński

Świeżo upieczony zwycięzca z Interem Mediolan. Podobnie jak Milik i Boniek, Puchar Włoch podnosił w koszulkach dwóch klubów - swój pierwszy triumf święcił wspólnie z Milikiem jako gracz SSC Napoli (2019/2020).

Łukasz Skorupski

W historycznym sezonie 2024/2025 pomógł swojemu klubowi, Bologni, w zdobyciu Coppa Italia.

Kacper Urbański

Sięgnął po to trofeum w tym samym sezonie co Skorupski, jednak przebywał wówczas na wypożyczeniu w Monzie, przez co na liście triumfatorów figuruje jedynie formalnie.