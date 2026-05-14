Nie żyje wybitny polski sportowiec. Był multimedalistą mistrzostw Polski
Tragiczne wieści dotarły do nas ze Śląska. W wieku 61 lat zmarł Marek Pituła, wybitna postać polskiego judo.
Marek Pituła karierę sportową zaczynał w Częstochowie, by następnie trafić do Czarnych Bytom. Po sukcesach juniorskich zaczął startować w zawodach seniorskich w judo.
Łącznie, w czasie kariery wywalczył aż dziewięć medali indywidualnych mistrzostw Polski. Dwukrotnie zdobywał złoto. Z racji dużej konkurencji w swojej kategorii i rywalizacji m.in. z Rafałem Kubackim nie miał okazji startować na najważniejszych zawodach międzynarodowych.
Po zakończeniu kariery pracował jako trener, a także asystent w kadrze olimpijskiej. W międzyczasie ukończył pedagogikę, co później przyniosło efekt w postaci stanowiska dyrektora szkoły w Miechowicach.
- Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Odszedł Marek Pituła - wieloletni zawodnik, trener i osoba od lat związana z GKS Czarni Bytom. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, ceniony szkoleniowiec i wychowawca wielu zawodników. Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia - czytamy we wpisie na profilu Czarnych Bytom.
Marek Pituła zmarł w środę 13 maja. Miał 61 lat.