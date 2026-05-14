Nie żyje wybitny polski sportowiec. Był multimedalistą mistrzostw Polski

Marek Pituła karierę sportową zaczynał w Częstochowie, by następnie trafić do Czarnych Bytom. Po sukcesach juniorskich zaczął startować w zawodach seniorskich w judo.

ZOBACZ TAKŻE: Zmarł były piłkarz Arsenalu. Rozegrał dla klubu blisko 500 spotkań

Łącznie, w czasie kariery wywalczył aż dziewięć medali indywidualnych mistrzostw Polski. Dwukrotnie zdobywał złoto. Z racji dużej konkurencji w swojej kategorii i rywalizacji m.in. z Rafałem Kubackim nie miał okazji startować na najważniejszych zawodach międzynarodowych.

Po zakończeniu kariery pracował jako trener, a także asystent w kadrze olimpijskiej. W międzyczasie ukończył pedagogikę, co później przyniosło efekt w postaci stanowiska dyrektora szkoły w Miechowicach.

- Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Odszedł Marek Pituła - wieloletni zawodnik, trener i osoba od lat związana z GKS Czarni Bytom. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski, ceniony szkoleniowiec i wychowawca wielu zawodników. Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia - czytamy we wpisie na profilu Czarnych Bytom.

Marek Pituła zmarł w środę 13 maja. Miał 61 lat.

IM, Polsat Sport