Oficjalnie! Były trener Realu przedłużył kontrakt z uczestnikiem mundialu

Piłka nożna

Włoski trener Carlo Ancelotti, który poprzednio był szkoleniowcem Realu Madryt, przedłużył swój kontrakt i do 2030 roku będzie prowadził piłkarską reprezentację Brazylii. Ekipę "Canarinhos" , pięciokrotnych mistrzów świata, objął 26 maja 2025 po zakończeniu współpracy z "Królewskimi".

Portret Carlo Ancelottiego, trenera piłkarskiego.
fot: PAP
Carlo Ancelotti

Poprzedni kontrakt obowiązywał przez rok, teraz został przedłużony na kolejne cztery lata.

 

66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii. Jako szkoleniowiec Realu Madryt trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, po dwa razy wywalczył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii i klubowe mistrzostwo świata.

 

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski już podjął decyzję? Tam będzie grał w przyszłym sezonie

 

Do tego trzy razy zdobył z "Królewskimi" Superpuchar UEFA. Puchar Europy (funkcjonujący jako Liga Mistrzów od sezonu 1992/93) wzniósł też czterokrotnie z AC Milan: po dwa razy jako piłkarz i trener.

 

Jak napisano w komunikacie Brazylijskiej Federacja Piłkarskiej, umowa z Ancelottim obowiązuje do mistrzostw świata w 2030 roku w Hiszpanii, Maroku i Portugalii.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BRAZYLIACARLO ANCELOTTIMISTRZOSTWA ŚWIATA 2026MISTRZOSTWA ŚWIATA 2026 W PIŁCE NOŻNEJMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polsat Futbol Cast. Jak zakończy się szalony sezon Ekstraklasy?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 