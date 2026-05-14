Oficjalnie! Były trener Realu przedłużył kontrakt z uczestnikiem mundialu
Włoski trener Carlo Ancelotti, który poprzednio był szkoleniowcem Realu Madryt, przedłużył swój kontrakt i do 2030 roku będzie prowadził piłkarską reprezentację Brazylii. Ekipę "Canarinhos" , pięciokrotnych mistrzów świata, objął 26 maja 2025 po zakończeniu współpracy z "Królewskimi".
Poprzedni kontrakt obowiązywał przez rok, teraz został przedłużony na kolejne cztery lata.
66-letni Ancelotti to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów piłkarskich w historii. Jako szkoleniowiec Realu Madryt trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, po dwa razy wywalczył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii i klubowe mistrzostwo świata.
Do tego trzy razy zdobył z "Królewskimi" Superpuchar UEFA. Puchar Europy (funkcjonujący jako Liga Mistrzów od sezonu 1992/93) wzniósł też czterokrotnie z AC Milan: po dwa razy jako piłkarz i trener.
Jak napisano w komunikacie Brazylijskiej Federacja Piłkarskiej, umowa z Ancelottim obowiązuje do mistrzostw świata w 2030 roku w Hiszpanii, Maroku i Portugalii.