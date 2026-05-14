Pierwsze takie zwycięstwo w historii klubu! Trefl pokonany

Obie ekipy na początku spotkania miały spore problemy ze skutecznością. Po późniejszym trafieniu Mindaugasa Kacinasa to gospodarze byli lepsi o pięć punktów. Straty odrabiał jednak Darnell Edge. Późniejsza trójka Tahlika Chaveza dawała już przewagę przyjezdnym! Rzutami z dystansu wymienili się następnie Grzegorz Kamiński i Grant Sherfield - po 10 minutach był remis po 23. W drugiej kwarcie Chavez dawał nawet czteropunktowe prowadzenie Dzikom. Paul Scruggs wraz z Kennym Goinsem robili wszystko, aby Sopocianie nadal byli blisko. Jednak po kolejnym rzucie Edge’a różnica wzrastała do siedmiu punktów. Ostatecznie po rzucie tego samego zawodnika pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:49.

Po przerwie Grant Sherfield oraz Kasper Suurorg odrabiali straty ekipy trenera Mikko Larkasa. Po trójce tego pierwszego zbliżyli się na cztery punkty. Szybko podobnymi rzutami odpowiedzieli jednak Grzegorz Kamiński oraz Ben Vander Plas. Dzięki późniejszej trójce Darnella Edge’a różnica wzrosła nawet do 13 punktów. Po 30 minutach było 65:76. Tahlik Chavez w czwartej kwarcie wrócił do trafiania, a po jego rzutach wolnych zespół trenera Marco Legovicha był już lepszy o 17 punktów. Energa Trefl starał się jeszcze walczyć, ale przewaga była już zbyt duża, nawet mimo starań Dylana Addae-Wusu oraz Paula Scruggsa. Ostatecznie Dziki zwyciężyły 107:92.

Najlepszym zawodnikiem gości był Darnell Edge z 23 punktami, 5 zbiórkami i 6 asystami. Dylan Addae-Wusu zdobył dla gospodarzy 19 punktów i 3 zbiórki.

Energa Trefl Sopot - Dziki Warszawa 92:107 (23:23, 20:26, 22:27, 27:31).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 1-0 dla Dzików. Drugie spotkanie odbędzie się w sobotę o 20.15 także w Sopocie.

Punkty:

Energa Trefl Sopot: Dylan Addae-Wusu 19, Grant Sherfield 16, Kasper Suurorg 14, Mindaugas Kacinas 11, Paul Scruggs 10, Kenneth Goins 9, Jakub Schenk 9, Szymon Zapała 4, Szymon Kiejzik 0, Szymon Nowicki 0.

Dziki Warszawa: Darnell Edge 23, Tahlik Chavez 22, Grzegorz Kamiński 21, Rivaldo Soares 12, Bennett Vander Plas 10, Łukasz Frąckiewicz 6, Ody Oguama 5, Landrius Horton 4, Krzysztof Kempa 4, Michał Aleksandrowicz 0, Grzegorz Grochowski 0.

