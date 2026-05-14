Piłkarz Realu skreślony! Tak wygląda kadra Francji na mundial

"Camavinga ma za sobą trudny sezon. Nie grał zbyt dużo i zmagał się z wieloma kontuzjami. Jest jeszcze młody. Muszę podejmować stanowcze decyzje. Mam określoną strukturę przy tworzeniu mojej listy" - tłumaczył Deschamps pominięcie piłkarza Realu Madryt, cytowany przez Fabrizio Romano.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski już podjął decyzję? Tam będzie grał w przyszłym sezonie

Poza Camavingą brakuje również kilku innych piłkarzy. Powołania nie dostali: Khephren Thuram, Corentin Tolisso, Randal Kolo Muani, El Junior Kroupi, Florian Thauvin, Esteban Lepaul czy Pierre Kalulu.

Na liście pojawili się za to najważniejsi zawodnicy m.in. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, William Saliba, Jules Kounde czy Mike Maignan.

Przed reprezentacją Francji jeszcze dwa mecze towarzyskie - z Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Irlandią Północną. W fazie grupowej mundialu Francuzi zmierzą się z Senegalem, Irakiem oraz Norwegią.

Kadra reprezentacji Francji na MŚ 2026:

Bramkarze:

Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.

Obrońcy:

Lucas Digne, Malo Gusto, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix.

Pomocnicy:

N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.

Napastnicy:

Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram.