Polacy o krok od MŚ, ale reprezentant studzi nastroje. "Nie wolno nam"

Zawodnik Industrii Kielce uzyskał jedną bramkę, ale w końcowym rachunku pomogła ona w minimalnej wygranej.

- Nie wolno nam myśleć, że mamy zaliczkę. To byłoby naszym błędem. Musimy wygrać rewanż. Na tym się skupiamy - udzielił wypowiedzi dla polskiej federacji.

Przyznał, że po ostatniej syrenie w zespole nie było hurraoptymizmu. Jest za to pełne skupienie.

Zaznaczył, że przed niedzielnym rewanżem w Olsztynie (godz. 15) trzeba jeszcze na spokojnie przenalizować pierwszy mecz. Później w walce o turniej finałowy w Niemczech trzeba być maksymalnie skoncentrowanym.

- Wszystko jest w naszych rękach i chcemy pokazać polskim kibicom, że awans jest blisko. Musimy jednak zachować chłodne głowy, bo na pewno czeka nas wojna, kto pojawi się na mistrzostwach - podsumował.

Jedno trafienie na swoim koncie zapisał także Maciej Gębala. - To był mecz obrony, mecz walki, ale na szczęście z dobrym zakończeniem dla nas - zaznaczył.

Gracz HC Erlangen, który dobrze zna kilku reprezentantów Austrii z racji częstych starć w niemieckiej Bundeslidze, przyznał, że ta wygrana dużo znaczy mentalnie.

- Pokonać Austriaków na ich terenie to dużo sprawa. Wiemy jednak, że oni teraz jeszcze bardziej będą zmotywowani - dodał.

Starszy z reprezentacyjnych braci Gębali przypomniał, że polski zespół dobrze radzi sobie we własnej hali. Wspomniał remis w Gdańsku z czołową w ostatnim okresie drużyną Europy, jaką jest Portugalia.

- Damy z siebie przynajmniej 3-5 procent więcej. Zremisujemy lub wygramy i awansujemy na mistrzostwa świata - zakończył.

Mecz Polska - Austria odbędzie się w niedzielę, 17 maja. Transmisja od 14:30 w Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go, a od 14:45 także w Polsacie Sport 2. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:00.