Polska z pewnym awansem na mundial! Przesądził mecz z Anglią

Mecz na stadionie w Larne był starciem dwóch drużyn, które zajęły trzecie miejsca w swoich grupach mistrzostw Europy kobiet U-17. Wcześniej, podczas turnieju rozgrywanego w Irlandii Północnej, Polki pokonały Finlandię 1:0, jednak uległy reprezentacjom Francji (0:5) oraz Hiszpanii (1:4).

W starciu z Anglią podopieczne Pauliny Kawalec spisały się wzorowo. Jeszcze w pierwszej połowie wyszły na prowadzenie za sprawą Zofii Burzan, która tego dnia pod bramką rywalek była bezbłędna. Angielki pozostawały całkowicie bezradne i przez całe spotkanie nie zdołały oddać ani jednego celnego strzału na bramkę strzeżoną przez Hannę Buchtę. W drugiej połowie młoda napastniczka Czarnych Sosnowiec ponownie skierowała piłkę do siatki i przypieczętowała zwycięstwo Biało-Czerwonych 2:0.

Spotkanie to miało ogromną stawkę. Mimo że dla Polek oznaczało ono pożegnanie z turniejem, zapewniły one sobie tytuł piątej najlepszej drużyny w Europie w tej kategorii wiekowej. Co najważniejsze, wywalczyły tym samym upragniony awans na tegoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w Maroku.

Anglia - Polska 0:2 (0:1)

Bramki: Zofia Burzan 41, 55.

Anglia: Evie Mitchell - Maisie Brickell (66. Freya Hirons), Lucy Robinson, Amarachukwu Nwankwo, Katie Scott - Kyri Teer-Hutchins (78. Cairo-Evea Antoine), Romia Gagliano, Sophia Burton (46. Bryony Brodie) - Phoebe De Bohan (46. Zoe Ciccardini), Chelsea N'Drin (90+1. Abbie Jones), Mia Dixon.

Polska: Hanna Buchta - Maja Wiśniewska, Lena Saja, Wiktoria Zgrzeba - Zuzanna Zakrzewska (69. Zofia Świtała), Nicola Galuszka (60. Marta Kwiatkowska), Helena Zarzycka, Michalina Wiśniewska, Blanka Zając (69. Oliwia Grewling) - Zofia Cendrowska (85. Lidia Kulka), Zofia Burzan (85. Maja Grzechnik).

Żółta kartka: Chelsea N'Drin.

Sędziowała: Elisabeth Calvo (Hiszpania).