Potwierdzone! DevelopRes ogłosił rozstanie z gwiazdą

"Kasia, dziękujemy!" - przekazano w oficjalnym komunikacie. Rozgrywająca rozegrała w ubiegłym sezonie 31 meczów, w których zdobyła 55 punktów.

"Dziękujemy za pięć lat wspólnej gry, walki i emocji w barwach KS DevelopRes Rzeszów. Cieszymy się, że mogliśmy razem przeżyć tyle wyjątkowych chwil i sukcesów. Życzymy Ci powodzenia w nowym rozdziale i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy" - podsumowano.

To kolejna zawodniczka, która odchodzi z zespołu po zakończeniu sezonu. W środę potwierdzono, że Taylor Bannister zdecydowała się na transfer do greckiego Olympiakosu Pireus.

Drużynie DevelopResu nie udało się ostatnio obronić mistrzostwa Polski. W wielkim finale play-offów nie dała rady PGE Budowlanym Łódź i przegrała po pięciu emocjonujących meczach 2:3.