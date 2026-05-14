Puchar Piaseczna XC - kolarskie wydarzenie wraca do Zalesia Górnego

Organizatorzy imprezy, czyli Kolarski Klub Sportowy Bicykl Piaseczno i GOSIR Piaseczno, jednak podkreślają, że choć trasa dostarcza sportowych emocji i technicznych wyzwań, wydarzenie jest otwarte dla wszystkich - bez względu na wiek, doświadczenie czy posiadany sprzęt.

Trasa, która daje emocje

Super Mario XC to jedna z najbardziej charakterystycznych tras MTB XC na Mazowszu. Położona w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, która na co dzień służy zarówno zawodnikom klubów kolarskich, jak i amatorom jazdy terenowej. W 2024 roku przeszła gruntowną modernizację - została odświeżona, oznakowana oraz rozbudowana o dodatkowe elementy techniczne.

Można znaleźć tam zarówno przeszkody, takie jak muldy i przejazdy po belkach z drzew, jak również typowe leśne single oferujące ciasne zakręty czy strome podjazdy.



Organizatorzy podkreślają jednak, że każda trudniejsza przeszkoda posiada objazd, dzięki czemu nawet osoby początkujące mogą bez stresu pokonać trasę.

Wyścig dla każdego

Puchar Piaseczna XC od początku rozwijany jest jako wydarzenie otwarte dla wszystkich uczestników – od najmłodszych, po dorosłych zawodników.



Rywalizacja odbędzie się w kilku kategoriach wiekowych, a długość i trudność rund zostaną dostosowane do wieku oraz umiejętności uczestników. Dzięki temu, zarówno osoby startujące rekreacyjnie, jak i bardziej doświadczeni zawodnicy znajdą coś dla siebie.



Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału całe rodziny. Podkreślają, że MTB XC nie jest sportem tylko dla profesjonalistów. Na trasie odnajdą się dzieci i dorośli (w tym osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jazdą terenową).

Wsparcie i patronaty

Tegoroczna edycja wydarzenia została objęta Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, co - jak podkreślają organizatorzy - jest dużym wyróżnieniem i potwierdzeniem rosnącej rangi imprezy. Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji będzie specjalna klasyfikacja dla mieszkańców Gminy Piaseczno. Najlepsi zawodnicy będą się mogli pochwalić między innymi wyjątkowymi koszulkami Mistrza i Mistrzyni Gminy Piaseczno.



Puchar Piaseczna XC wspierają również Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski oraz Europejska Platforma Recyklingu, która prężnie rozwija projekt Sport Kocha Recykling.



Dzięki takiej różnorodności, wydarzenie ma charaktrer nie tylko sportowy, ale także promuje aktywny i świadomy styl życia.

Zapisy wciąż trwają

Organizatorzy przypominają, że zapisy na wyścig nadal są otwarte, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu, kategorii oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej wydarzenia (https://puchar.bckl.cc/) oraz na oficjalnym profilu Pucharu Piaseczna XC na Facebooku.

Informacja prasowa