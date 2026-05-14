Reprezentantka Polski zdradziła kulisy zgrupowania w Wałczu. "Trzeba dbać o atmosferę"

W niedzielę, 3 maja, w finale siatkarskiej Ligi Mistrzyń VakifBank Stambuł pokonał 3:1 ekipę Eczacibasi Dynavit Stambuł, triumfując w najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie po raz siódmy w historii. W pokonanym zespole wystąpiła Magdalena Stysiak. Mimo wymagającego sezonu klubowego, reprezentantka Polski błyskawicznie zameldowała się na trwającym zgrupowaniu w Wałczu, gdzie, jak sama podkreśliła, stara się dbać o dobrą atmosferę w zespole.

- Trzeciego maja rozegrałam swój ostatni mecz, a siódmego wróciłam do Polski. Spędziłam trochę czasu z rodziną, odpoczęłam przez te pięć, sześć dni i już jestem tutaj z dziewczynami. Miejmy nadzieję, że ten nowy sezon będzie dla nas naprawdę dobry - powiedziała siatkarka.

ZOBACZ TAKŻE: Kto zagra w Lidze Narodów siatkarek? Wszystkie drużyny VNL 2026

Nie wszystkie zawodniczki, które występowały w kadrze w poprzednich latach, skorzystały z zaproszenia Lavariniego. Agnieszka Korneluk zakończyła karierę sportową, z kolei Julia Nowicka, Joanna Lelonkiewicz, Olivia Różański, Weronika Centka oraz Dominika Pierzchała z różnych powodów zrezygnowały z udziału w przygotowaniach. W ich miejsce włoski szkoleniowiec powołał kilka debiutantek: Oliwię Sieradzką z DevelopResu Rzeszów, Natalię Kecher i Gabrielę Makarowską-Kulej z UNI Opole, Karolinę Pancewicz z Sokoła & Hagric Mogilno, Maję Koput z Lotto Chemika Police, Martę Orzyłowską z BKS-u ZGO Bostik Bielsko-Biała oraz Nataszę Ornoch z włoskiego CBF Balducci HR Macerata.



- Trzeba dbać o luźną atmosferę. Mamy w kadrze sporo nowych twarzy, więc na pewno będę się starała, żeby dziewczyny czuły się tu dobrze i mogły trenować bez żadnej presji. Są nam bardzo potrzebne. Wiadomo, że im luźniejsza atmosfera, tym lepsze wyniki i lepsza gra na boisku - zapowiedziała Stysiak.

Pierwszy turniej LN Biało-Czerwone rozpoczną w Nankin 3 czerwca. W Chinach zagrają cztery spotkania - z gospodyniami imprezy, Belgią, Czechami i Serbią. Później czekają je jeszcze turnieje w Tajlandii oraz Japonii. Faza pucharowa z udziałem ośmiu najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej odbędzie się w Makau.



- Ten turniej na pewno będzie fajnym doświadczeniem. Dziewczyny będą miały okazję się sprawdzić, przetestować swoją formę i przetrzeć się w VNL. Bardzo się cieszę, że Mistrzostwa Europy zagramy w Turcji. Będę mogła tam wrócić i znów zagrać przed tą świetną publicznością, bo tam zawsze panuje super atmosfera. Mamy do tego jeszcze trochę czasu, ale już teraz będziemy się mocno przygotowywać, żeby zobaczyć, na jakim poziomie obecnie jesteśmy - zakończyła reprezentantka Polski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ŁO, Polsat Sport