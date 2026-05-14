Sinner nadal niepowstrzymany! 27. zwycięstwo z rzędu i półfinał w Rzymie

Tenis

Włoch Jannik Sinner pokonał w dwóch setach Rosjanina Andrieja Rublowa i awansował do półfinału turnieju ATP w Rzymie. To już 27. zwycięstwo z rzędu lidera rankingu.

Jannik Sinner, tenisista, świętujący punkt na korcie tenisowym.
fot. PAP/EPA
Jannik Sinner

Ostatnie miesiące stoją pod znakiem dominacji Jannik Sinnera. Włoch zwyciężył turnieje rangi ATP Masters 1000 w Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrycie, a rywalizację w Rzymie otworzył od triumfów nad Austriakiem Sebastianem Ofnerem, Australijczykiem Alexeiem Popyrinem i swoim rodakiem Andreą Pellegrino.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki szok! Jeden z faworytów nie zagra w Roland Garros!

 

W ćwierćfinale rozstawiony z "1" Sinner mierzył się z turniejową "12" - Rosjaninem Andriejem Rublowem. Lider światowej listy zwyciężył pewnie, 6:2, 6:4, meldując się w najlepszej czwórce imprezy w "Wiecznym Mieście".

 

Sinner tym samym może pochwalić się imponującą serią. Wiktoria nad Rublowem była dla niego 27. z rzędu.

 

Jannik Sinner - Andriej Rublow 6:2, 6:4

 

Skrót meczu Jannik Sinner - Andriej Rublow w załączonym materiale wideo:

 

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANDRIEJ RUBLOWATPATP MASTERS 1000 RZYMATP MASTERS 1000 RZYM 2026ATP RZYMATP RZYM 2026ATP TOURJANNIK SINNERRUBLOWSINNERTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rafael Jodar - Luciano Darderi. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 