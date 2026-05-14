Sinner nadal niepowstrzymany! 27. zwycięstwo z rzędu i półfinał w Rzymie

Ostatnie miesiące stoją pod znakiem dominacji Jannik Sinnera. Włoch zwyciężył turnieje rangi ATP Masters 1000 w Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Madrycie, a rywalizację w Rzymie otworzył od triumfów nad Austriakiem Sebastianem Ofnerem, Australijczykiem Alexeiem Popyrinem i swoim rodakiem Andreą Pellegrino.

W ćwierćfinale rozstawiony z "1" Sinner mierzył się z turniejową "12" - Rosjaninem Andriejem Rublowem. Lider światowej listy zwyciężył pewnie, 6:2, 6:4, meldując się w najlepszej czwórce imprezy w "Wiecznym Mieście".

Sinner tym samym może pochwalić się imponującą serią. Wiktoria nad Rublowem była dla niego 27. z rzędu.

Jannik Sinner - Andriej Rublow 6:2, 6:4

jc, Polsat Sport