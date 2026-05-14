Stanowcze słowa polskiego siatkarza. Celuje w finał Ligi Mistrzów

PGE Projekt Warszawa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów pokonał Bogdanką Luk Lublin i awansował do najlepszej czwórki. Sezon PlusLigi siatkarze Kamila Nalepki zakończyli na trzecim miejscu.

- Na pewno to dla nas "wisienka na torcie" tego sezonu. Przyjeżdżamy tu walczyć o trofeum. Wiemy, z kim gramy. Z zeszłorocznymi triumfatorami, bardzo utytułowanym zespołem z klasowymi graczami. Z otwartą głową podejdziemy do tego spotkania i na pewno wyjdziemy z myślą zwycięstwa, które da nam grę w finale - powiedział Firlej.

Perugia broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Wtedy w finale Włosi pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie. Mecz Projekt - Perugia odbędzie się w sobotę o godzinie 16.30. Siatkarze z Warszawy w czwartek przylecieli do Turynu, gdzie odbędzie się turniej finałowy.

- Na razie skupialiśmy się na tym, żeby bardzo dobrze przetrenować pierwsze trzy dni po weekendzie, bo on był wolny. W czwartek lekka siłownia, kwestie marketingowe z Ligą Mistrzów. W piątek zapoznanie z halą i jestem przekonany, że będziemy w dobrej dyspozycji. Co do taktyki, to właśnie w czwartek i piątek ją poznamy - dodał rozgrywający.

W drugim meczu półfinałowym Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z Ziraatem Bankkart Ankara.

Transmisja spotkania PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia w sobotę 16 maja od godz. 16:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, Super Polsacie oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 15:00.

IM, Polsat Sport