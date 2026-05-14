Tak Włosi ocenili Zielińskiego po finale. Padły słowa o końcu świata!

W środowy wieczór na Stadio Olimpico doszło do finału Coppa Italia, w którym Lazio podejmowało Inter. Faworytem był zespół z Mediolanu, który ostatnio zapewnił sobie mistrzostwo Włoch. Prowadzona przez Christiana Chivu ekipa nie dała większych szans Rzymianom i pewnie wygrała 2:0. Najpierw samobójcze trafienie zaliczył Adam Marusic, a jeszcze przed przerwą wynik ustalił Lautaro Martinez.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski wśród plejady gwiazd? Bajeczny kontrakt na stole

Zieliński, który jest jedną z najważniejszych postaci Interu w tym sezonie, rozegrał całe spotkanie. Polak oddał kilka groźnych strzałów, ale nie znalazły one drogi do bramki Lazio.

Dziennikarze "Tuttomercatoweb" docenili występ reprezentanta Polski.

"Z Polakiem w takiej formie nawet absencja Calhanoglu może nie być końcem świata. To potwierdziło się na Stadio Olimpico. Zieliński pomógł odnieść stosunkowo łatwe zwycięstwo".

Trochę gorzej Zielińskiego ocenił "Il Giornale", który wystawił mu ocenę 6.

"Względem występów z ostatnich tygodni zaprezentował się nieco gorzej. Próbował pomóc drużynie kilkoma uderzeniami z dystansu, ale tym razem brakowało mu skuteczności z najlepszych dni"

Najlepsze noty od włoskich mediów otrzymał Denzel Dumfires, który został wybrany MVP spotkania. "La Gazzetta dello Sport" przyznała mu ocenę 7.5 - najwyższą spośród wszystkich piłkarzy.

Inter zdobył swój dziesiąty Puchar Włoch w historii. Więcej ma jedynie Juventus (15).

IM, Polsat Sport