To już przesądzone! Papszun zdecydował o losie gwiazdy Legii

Do zakończenia sezonu w Ekstraklasie pozostały jeszcze dwie kolejki. Mimo że Legia Warszawa walczy jeszcze o udział w europejskich pucharach, władze klubu planują już kadrę na kolejne rozgrywki.

ZOBACZ TAKŻE: Eksperci wskazali swoje "jedenastki" sezonu Ekstraklasy. Zgadzasz się?

Legia potwierdziła w czwartek, że Bartosz Kapustka przedłużył kontrakt z klubem do końca sezonu 2027/28 roku z opcją przedłużenia.

- To dla mnie bardzo ważne, że dalej będę grał w Legii. Każdy kto przychodzi na Łazienkowską wie, jak wyjątkowe emocje towarzyszą każdemu meczowi w Warszawie i jestem dumny, że nadal będę reprezentował ten klub. Mocno wierzę, że w przyszłym sezonie damy kibicom więcej radości i zrehabilitujemy się za obecne rozgrywki - oznajmił.

Szef Operacji Sportowych Fredi Bobic podkreślił, jak duże znaczenie ma przedłużenie umowy z 29-latkiem.

- Podpisanie nowego kontraktu z Bartoszem Kapustką to kolejny przykład na stabilizację składu. Bartek jako wicekapitan jest ważną postacią na boisku, ale też poza nim, co jest równie ważne. Swoim doświadczeniem wspiera zespół i młodszych zawodników. Wspólna misja Bartka i Legii jeszcze nie jest spełniona. Bardzo mu zależy na osiągnięciu kolejnych sukcesów z naszym klubem - tłumaczył.

Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" wyznał, że zwolennikiem pozostania reprezentanta Polski w zespole był Marek Papszun.

Kapustka został piłkarzem Legii w sierpniu 2020 roku. Od tamtej pory rozegrał dla niej 176 meczów, w których strzelił 25 goli i zanotował 21 asyst.

Kolejne spotkanie zespołu Marka Papszuna odbędzie się w niedzielę 17 maja. Rywalem będzie Lechia Gdańsk.