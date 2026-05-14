To może być mecz sezonu. Projekt Warszawa gra z Perugią o finał

Trzecia drużyna PlusLigi vs. triumfator Serie A

W pierwszym półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026 zmierzą się trzecia drużyna PlusLigi oraz triumfator włoskiej Serie A. Spotkanie PGE Projektu Warszawa z Sir Sicoma Monini Perugia wzbudza ogromne emocje wśród polskich kibiców.

Sama obecność Warszawian w Final Four jest małym zaskoczeniem. Po drodze Projekt pokonał m.in.:

Bogdankę LUK Lublin

ITAS Trentino.

Semeniuk i spółka faworytami do zwycięstwa

Zdecydowanym faworytem ekspertów siatkarskich oraz analityków bukmacherskich jest Sir Sicoma Monini Perugia. W zespole tym na co dzień gra Kamil Semeniuk, który jest jednym z bohaterów tego sezonu. Perugia triumfowała już w Serie A, Superpucharze Włoch i Klubowych Mistrzostwach Świata. Sezon chce zwieńczyć triumfem w Lidze Mistrzów, jednak najpierw w półfinale trzeba pokonać Warszawian.

Każdy inny wynik, niż zwycięstwo Perugii, będzie ogromnym zaskoczeniem. Polscy kibice nie tracą jednak nadziei. Projekt stać na zwycięstwo z każdym, co udowadniał już nieraz. Seria zwycięstw Perugii na wszystkich frontach robi jednak wrażenie. Zespół ten wygrał 18. ostatnich meczów o stawkę, w tym w Lidze Mistrzów, Superpucharze Włoch czy w fazie play-off Serie A.

Historia również przemawia za Perugią

Do tej pory zespoły te rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Miało to miejsce w Lidze Mistrzów w sezonie 2019/2020. Oba mecze wygrali siatkarze z Perugii w stosunku 3:1. Miało to miejsce w fazie grupowej. Perugia zakończyła ją z kompletem punktów, a PGE Projekt wygrał tylko dwa mecze i pożegnał się z rozgrywkami. Kibice z Warszawy liczą na to, że ich ulubieńcy zrewanżują się Włochom i sprawią sensację.

Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy 2026 - terminarz i plan transmisji:

2026-05-16: Studio (sobota, godzina 15:00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-05-16: PGE Projekt Warszawa – Sir Sicoma Monini Perugia (sobota, godzina 16.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go)

2026-05-16: Aluron CMC Warta Zawiercie – Ziraat Bankkart Ankara (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go)

2026-05-17: Studio (niedziela, godzina 15:00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-05-17: mecz o trzecie miejsce (niedziela, godzina 16.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go)

2026-05-17: finał (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go).

