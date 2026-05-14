Zadecydowała dogrywka! Po raz czwarty w historii zdobyli puchar kraju

Piłkarze Royale Union Saint-Gilloise po raz czwarty w historii zdobyli Puchar Belgii. W finale rozegranym w Brukseli pokonali RSC Anderlecht 3:1 po dogrywce.

David Hubert (Royale Union Saint-Gilloise)

Po 90 minutach był remis 1:1. Na bramkę Argentyńczyka Kevina Mac Allistera dla Royale Union (74.) odpowiedział Serb Mihajlo Cvetković (81.).

 

W dogrywce zwycięstwo Royale Union zapewnili Ghańczyk Mohammed Fuseini (95.) oraz Ekwadorczyk Kevin Rodriguez (100.).

 

Royale Union ma szansę na podwójną koronę, bowiem na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek ligowych zajmuje drugie miejsce, tracąc tylko punkt do prowadzącego Club Brugge.

