Zadecydowała dogrywka! Po raz czwarty w historii zdobyli puchar kraju

Po 90 minutach był remis 1:1. Na bramkę Argentyńczyka Kevina Mac Allistera dla Royale Union (74.) odpowiedział Serb Mihajlo Cvetković (81.).

ZOBACZ TAKŻE: To już przesądzone! Papszun zdecydował o losie gwiazdy Legii

W dogrywce zwycięstwo Royale Union zapewnili Ghańczyk Mohammed Fuseini (95.) oraz Ekwadorczyk Kevin Rodriguez (100.).

Royale Union ma szansę na podwójną koronę, bowiem na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek ligowych zajmuje drugie miejsce, tracąc tylko punkt do prowadzącego Club Brugge.

PAP