ATP w Rzymie: Jannik Sinner - Daniił Miedwiediew. Relacja live i wynik na żywo
Turniej rangi ATP Masters 1000 w Rzymie wkroczył w decydujące fazy. W jednym z półfinałów mierzą się rozstawieni odpowiednio z "1" i "7" Jannik Sinner i Daniił Miedwiediew.
Włoch w drodze do tego etapu zmagań odprawił Austriaka Sebastiana Ofnera, Australijczyka Alexeia Popyrina, swojego rodaka Andreę Pellegrino i Rosjanina Andrieja Rublowa.
Rosjanin natomiast na starcie awansował po walkowerze Czecha Tomasa Machaca, a potem wyeliminował Hiszpana Pablo Llamasa Ruiza, Argentyńczyka Thiago Agustina Tirante oraz Hiszpana Martina Landaluce'a.
Dotychczas Sinner i Miedwiediew grali ze sobą 16 razy. Dziewięć razy górą był Włoch, a siedmiokrotnie lepszy okazał się Rosjanin.
