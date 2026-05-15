Betclic 1. Liga: Polonia Warszawa - Wisła Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Wisła Kraków przed tygodniem wreszcie zapewniła sobie awans do Ekstraklasy. Piłkarze Mariusza Jopa nie zamierzają jednak odpuścić, zwłaszcza że mają imponującą serię bez porażki. Po raz ostatni - na boisku - wydarzyło się to na początku listopada. Przegrali wówczas z... Polonią Warszawa.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski już podjął decyzję? Tam będzie grał w przyszłym sezonie

Klub ze stolicy wierzy, że uda mu się zagrać w barażach o awans. Na ten moment sytuacja wygląda dobrze, ponieważ zajmuje szóste, czyli premiowane miejsce.

Rywalizacja będzie jednak zacięta do ostatniej kolejki, gdyż ma zaledwie trzy punkty nad będącą na dziewiątej pozycji Polonią Bytom. Przed nią są jeszcze Ruch Chorzów oraz Miedź Legnica.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.