Co z awansem Polaków na mundial? Były reprezentant nie ma wątpliwości

Olimpijczyk z Monachium (1972), od kilkudziesięciu lat mieszkający na stałe w podwiedeńskim Moedling, nie mógł przegapić okazji, aby udać się na mecz do Grazu.

- Pierwszy mecz (26:25 dla Biało-Czerwonych) był bez fajerwerków i zagrań, które się długo wspomina. Polaków należy pochwalić za taktykę polegającą na długim rozgrywaniu piłki w ataku. A błędem gospodarzy było to, że na to pozwolili - ocenił Lech.

Trzykrotny mistrz kraju zwrócił uwagę na to, że polskie środowisko piłki ręcznej wmówiło sobie, że "mamy słabą reprezentację". - Z tego grona słyszałem przed meczem, że przegramy różnicą od dwóch do pięciu bramek - dodał.

Tuż przed spotkaniem w hali w Grazu Lech miał okazję do krótkiej rozmowy z prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomirem Szmalem. - Widząc jego niepewną minę, powiedziałem: "Co się martwisz, trzeba wygrać jedną i do domu" - wspomniał ze śmiechem były reprezentant.

Zwrócił uwagę, że najlepszy zawodnik Austriaków Lukas Hutecek oddał trzy rzuty i zdobył zaledwie dwa gole. Jego słabszą dyspozycję tłumaczy uraz barku. Inny lider rywali też ma kłopoty ze zdrowiem i nie jest w wysokiej dyspozycji.

- Mykola Bilyk to aktualnie cień człowieka. To facet po ciężkiej kontuzji. Niemcy (THW Kiel) po dziesięciu latach sprzedali go do Szwajcarii (HC Kriens-Luzern). To tak jakby zjechał z pierwszej do trzeciej ligi - wyjaśnił.

Lech zwrócił uwagę, że w rewanż obowiązkowo należy odcinać od podań na kole ważącego ok. 130 kg Tobiasa Wagnera. - On w ciągu dziesięciu minut zdobył trzy takie same bramki. To nie może się powtórzyć - zaznaczył.

Z kolei miał pretensje, że obrotowy biało-czerwonych Kamil Syprzak wciąż nie otrzymuje „wysokich” podań, adekwatnych do wzrostu (208 cm).

Stwierdził, że dobrą decyzją polskiej federacji było wyznaczenie rewanżu w Olsztynie. W przypadku, gdyby gospodarzem było Opole, Kraków lub Katowice, Austriacy przyjechaliby autokarem z Wiednia w cztery godziny.

- W rewanżu musimy dobrze zagrać w obronie. Nasza drużyna w tym elemencie powinna czymś zaskoczyć. Bracia Gębalowie muszą w defensywie otrzymywać wsparcie po bokach. Teraz atmosfera w drużynie musi być taka: "Panowie jedziemy na mistrzostw świata" - podsumował.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się 17 maja w Olsztynie (godz. 15.00). Zwycięzca dwumeczu zagra w turnieju finałowym, który w styczniu zorganizują Niemcy.

PAP