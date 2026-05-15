Cristiano Ronaldo nabył prawa do transmisji MŚ

Jak potwierdził Ronaldo w krótkim komunikacie, nabył on udziały w telewizji internetowej Live Mode TV, która za pośrednictwem platformy YouTube będzie transmitować w Portugalii 34 ze 104 spotkań turnieju.

"Stałem się nowym wspólnikiem Live Mode TV" - przekazał we wspólnym oświadczeniu ze stacją internetową 41-letni Portugalczyk.

Żadna ze stron dotychczas nie ujawniła, ile udziałów w nowej telewizji na portugalskim rynku nabył Ronaldo ani wartości przedsięwzięcia. Live Mode przekazała jedynie, że piłkarz "stał się jej partnerem strategicznym".

Utworzona w 2017 r. w Brazylii telewizja transmituje regularnie rozgrywki piłkarskie w tym kraju, a także duże turnieje międzynarodowe w piłce nożnej, futsalu oraz piłce plażowej.

Według informacji portugalskich mediów szacowany na ponad 1,2 mld euro majątek Cristiano Ronaldo to w dużej mierze efekt umów reklamowych piłkarza oraz jego inwestycji w ponad 20 rozmaitych spółek. Udziały te Portugalczyk nabył za pośrednictwem swojej firmy CR7, działającej w różnych sektorach gospodarki: od marketingu i mediów, przez m.in. turystykę, po gastronomię.

jc, PAP