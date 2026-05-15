Czołowy polski tenisista kontuzjowany! Przeszedł operację

Tenis

Specjalizujący się w tenisowej grze podwójnej Jan Zieliński przeszedł operację lewego kolana. Na Instagramie przekazał, że zabieg był udany. Nie wiadomo, kiedy wróci na kort.

Grupa sześciu tenisistów w strojach sportowych, wszyscy z medalami na szyjach.
fot: PAP
Jan Zieliński (po prawej) oraz Kamil Majchrzak (po lewej)

- Jednego dnia jesteś w Rzymie, przygotowujesz się do turnieju, a następnego dowiadujesz się, że ból w kolanie to tak naprawdę efekt zerwania łąkotki przyśrodkowej. Naprawdę nigdy nie wiadomo, co czai się za rogiem (...) Wszystko przebiegło dobrze i od dziś oficjalnie rozpoczynamy drogę powrotną - napisał Zieliński.

 

ZOBACZ TAKŻE: Emma Raducanu wróciła do starego trenera! To z nim osiągnęła największy sukces

 

29-letni Warszawianin największe sukcesy odniósł w mikście.

 

W 2024 roku wygrał w parze z Hsieh Su-wei z Tajwanu wielkoszlemowe Australian Open i Wimbledon. W dorobku ma też pięć tytułów deblowych w zawodach rangi ATP z różnymi partnerami.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ATPJAN ZIELIŃSKITENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jannik Sinner - Andrea Pellegrino. Skrót meczu
Zobacz także

Niebywałe, co robi Sinner. Wyrównał rekord Djokovicia

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 