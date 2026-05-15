Czołowy polski tenisista kontuzjowany! Przeszedł operację
Specjalizujący się w tenisowej grze podwójnej Jan Zieliński przeszedł operację lewego kolana. Na Instagramie przekazał, że zabieg był udany. Nie wiadomo, kiedy wróci na kort.
- Jednego dnia jesteś w Rzymie, przygotowujesz się do turnieju, a następnego dowiadujesz się, że ból w kolanie to tak naprawdę efekt zerwania łąkotki przyśrodkowej. Naprawdę nigdy nie wiadomo, co czai się za rogiem (...) Wszystko przebiegło dobrze i od dziś oficjalnie rozpoczynamy drogę powrotną - napisał Zieliński.
29-letni Warszawianin największe sukcesy odniósł w mikście.
W 2024 roku wygrał w parze z Hsieh Su-wei z Tajwanu wielkoszlemowe Australian Open i Wimbledon. W dorobku ma też pięć tytułów deblowych w zawodach rangi ATP z różnymi partnerami.