Gdzie oglądać Diamentową Ligę w Szanghaju?

W sobotę w Szanghaju odbędzie się pierwszy z 15 tegorocznych mityngów Diamentowej Ligi. Chorzów gościć będzie prestiżowe zawody lekkoatletyczne 23 sierpnia. Finał cyklu - 4-5 września w Brukseli.

Pierwotnie sezon Diamentowej Ligi miał rozpocząć się 8 maja. Jednak z powodu przełożenia na czerwiec mityngu w Dosze, ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, rozpocznie się osiem dni później w Szanghaju.



Zawodnicy od maja do sierpnia będą rywalizować o punkty w 14 mityngach, walcząc o kwalifikację do finału Diamentowej Ligi w Brukseli i szansę na zdobycie Diamentowego Trofeum. W tym roku nie ma igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, więc zawody Diamond League będą tym ważniejsze dla lekkoatletów. Starty w nich będą również idealnym przygotowaniem do pierwszych w historii World Athletics Ultimate Championship, które z udziałem najlepszych zawodników sezonu odbędą się 11-13 września w Budapeszcie.



Łączna pula nagród pieniężnych będzie identyczna jak przed rokiem i wyniesie rekordowe 9,24 mln dolarów. Jednak zmodyfikowany sposób ich podziału w tym sezonie pozwoli jeszcze większej liczbie sportowców walczyć o dodatkowy zarobek, zapewniając jednocześnie pełną równość płci i sprawiedliwy podział pieniędzy między wszystkie rodzaje lekkoatletycznych konkurencji.

Diamentowa Liga w Szanghaju. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Transmisja zawodów Diamentowej Ligi w Szanghaju w sobotę 16 maja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.