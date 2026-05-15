Duńczyk wygrał siódmy etap Giro d’Italia

Drugie miejsce zajął Austriak Felix Gall (Decathlon CMA) ze stratą 13 s, a trzecie Australijczyk Jai Hindley (Red Bull-Bora-hansgrohe) - 1.02. Eulalio minął linię mety na 15. pozycji niespełna trzy minuty po Vingegaardzie.

Duńczyk odłączył się od peletonu ok. 5,5 km przed metą, kiedy cała stawka zmagała się już ze stromym podjazdjem pod Blockhaus. Nikt nie był w stanie utrzymać tempa podwójnego triumfatora Tour de France oraz zwycięzcy Vuelta a Espana.

Dzięki piątkowemu sukcesowi Vingegaard przesunął się na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Do Eulalio ma 3.17 straty. Trzeci jest Gall - 3.34.

Jeśli debiutujący w Giro Duńczyk zatriumfuje 31 maja w Rzymie, zostanie ósmym kolarzem w historii z potrójną koroną Giro-Tour-Vuelta.

Na sobotę planowany jest nieco mniej wymagający etap - 156 km z Chieti do Fermo.

Wyniki 7. etapu, Formia - Blockhaus (244 km):

1. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) 6:09.15

2. Felix Gall (Austria/Decathlon CMA) strata 13 s

3. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 1.02

4. Giulio Pellizzari (Włochy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 1.05

5. Ben O'Connor (Australia/Jayco AlUla) ten sam czas

6. Mathys Rondel (Francja/Tudor) 1.29

7. Giulio Ciccone (Włochy/Lidl-Trek) 1.40

8. Derek Gee-West (Kanada/Lidl-Trek) 1.42

9. Michael Storer (Australia/Tudor) 1.44

10. Thymen Arensman (Holandia/Netcompany Ineos) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Afonso Eulalio (Portugalia/Bahrain Victorious) 30:59.23

2. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) strata 3.17

3. Felix Gall (Austria/Decathlon CMA) 3.34

4. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 4.25

5. Giulio Pellizzari (Włochy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 4.28

6. Ben O'Connor (Australia/Jayco AlUla) 4.32

7. Mathys Rondel (Francja/Tudor) 4.56

8. Giulio Ciccone (Włochy/Lidl-Trek) 4.57

9. Thymen Arensman (Holandia/Netcompany Ineos) 5.07

10. Michael Storer (Australia/Tudor) 5.11