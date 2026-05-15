Emma Raducanu wróciła do starego trenera! To z nim osiągnęła największy sukces

Ostatnim trenerem Raducanu był Francisco Roig, który obecnie prowadzi Igę Świątek. 23-latka zakończyła z nim jednak współpracę w styczniu 2026 roku, po porażce w Australian Open. Od tamtego momentu nie zatrudniła nikogo nowego.

Teraz się to jednak zmieniło. W rozmowie z portalem tennis365.com Brytyjka potwierdziła, że Richardson zasiądzie w jej boksie szkoleniowym już podczas turnieju w Strasburgu, który będzie ostatnim sprawdzianem przed zbliżającym się wielkimi krokami French Open.

- Jestem wdzięczna za to, że byłam w stanie odnowić kontakt z kimś, kto zna mnie od ponad dekady. Nie mogę się doczekać, aby wspólnie budować tę nową wersję mnie - zakomunikowała.

Raducanu to triumfatorka US Open z 2021 roku. To jej największy sukces w karierze. Dokonała go, współpracując z Richardsonem. Niedługo później doszło do ich rozstania. W całej przygodzie ze sportem Brytyjka zatrudniała aż ośmiu innych szkoleniowców, ale z żadnym nie udało jej się dojść do tak wysokiej dyspozycji.

