Emma Raducanu wróciła do starego trenera! To z nim osiągnęła największy sukces

Tenis

Emma Raducanu nie może póki co zaliczyć trwającego sezonu do udanych. Być może w najbliższych tygodniach się to jednak zmieni. Brytyjska tenisistka ogłosiła bowiem, że jej trenerem został Andrew Richardson. We współpracy z nim pięć lat temu wygrała US Open.

Ostatnim trenerem Raducanu był Francisco Roig, który obecnie prowadzi Igę Świątek. 23-latka zakończyła z nim jednak współpracę w styczniu 2026 roku, po porażce w Australian Open. Od tamtego momentu nie zatrudniła nikogo nowego.

 

Teraz się to jednak zmieniło. W rozmowie z portalem tennis365.com Brytyjka potwierdziła, że Richardson zasiądzie w jej boksie szkoleniowym już podczas turnieju w Strasburgu, który będzie ostatnim sprawdzianem przed zbliżającym się wielkimi krokami French Open.

 

- Jestem wdzięczna za to, że byłam w stanie odnowić kontakt z kimś, kto zna mnie od ponad dekady. Nie mogę się doczekać, aby wspólnie budować tę nową wersję mnie - zakomunikowała.

 

Raducanu to triumfatorka US Open z 2021 roku. To jej największy sukces w karierze. Dokonała go, współpracując z Richardsonem. Niedługo później doszło do ich rozstania. W całej przygodzie ze sportem Brytyjka zatrudniała aż ośmiu innych szkoleniowców, ale z żadnym nie udało jej się dojść do tak wysokiej dyspozycji. 

