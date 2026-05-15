Za organizację wydarzenia odpowiada grupa Most Valuable Promotions (MVP). Na jej czele stoi Jake Paul - słynny amerykański influencer i pięściarz, prywatnie partner życiowy holenderskiej mistrzyni olimpijskiej, Jutty Leerdam.

Do tej pory federacja ta kojarzona była głównie z głośnymi walkami bokserskimi. Tym razem jednak promotorzy postawili na mieszane sztuki walki. Gala odbędzie się w hali Intuit Dome w Inglewood pod Los Angeles (USA).

Do zawodowego MMA, po przerwie spowodowanej rozwiązaniem kontraktu z UFC i stoczeniem kilku pojedynków pięściarskich, powróci były mistrz największej federacji na świecie - Francis Ngannou. Kameruńczyk skrzyżuje rękawice z Philipe'em Linsem, który również występował w szeregach organizacji Dany White'a. Co ciekawe, Brazylijczyk ma na koncie starcie z Polakiem - w kwietniu 2022 roku pokonał Marcina Prachnio jednogłośną decyzją sędziów.

Francis Ngannou - Philipe Lins. Wynik walki. Kto wygrał?

O tym, kto wygra walkę pomiędzy Francisem Ngannou a Philipem Linsem, dowiemy się we wczesnych godzinach porannych już w sobotę, 16 maja. Pojedynek obu zawodników rozpocznie się prawdopodobnie około godziny 4:00 czasu polskiego.

