Gigant z Turcji na drodze Warty Zawiercie. Stawka nie mogła być większa

Mistrzowie Polski i Turcji zagrają o finał

Los sprawił, że w drugim półfinale turnieju Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów w Turynie zmierzą się mistrzowie Polski i Turcji. Aluron CMC Warta Zawiercie sięgnęła po tytuł po pasjonującej walce i pięciu meczach serii finałowej przeciwko Bogdance LUK Lublin. Łatwiejszą drogę do tytułu mieli gracze Ziraatu Bankasi Ankara na czele z Tomaszem Fornalem. Oni w serii finałowej gładko wygrali 3:0 z Galatasaray, dzięki czemu mieli więcej czasu na odpoczynek i przygotowanie się do Final Four. Czy będzie to widać na boisku? O losach tego starcia mogą zadecydować siatkarskie detale.

Historyczne starcie mistrzów. Kto ma większe szanse?

W Turynie czeka nas historyczny mecz. Obie drużyny dopiero budują swoją potęgę i historię sukcesów, nawiązując walkę z krajowymi hegemonami. Nigdy przedtem nie zmierzyły się jednak ze sobą. Zawiercianie po raz pierwszy wywalczyli mistrzostwo Polski i pod wodzą Michała Winiarskiego z roku na rok robią postęp. Przed rokiem zagrali w wielkim finale, jednak przegrali z Perugią. Kibice Jurajskich Rycerzy liczą na to, że ich ulubieńcy ponownie zagrają w meczu o złoto.

Ziraat Bankasi w tym sezonie znajduje się w kapitalnej dyspozycji. Do Final Four podejdzie z serią 20 wygranych z rzędu w meczach o stawkę. Po drodze do półfinału wyeliminował m.in. Asseco Resovię po dwóch zwycięstwach 3:0. Częściej przegrywają gracze Warty Zawiercie, którzy tylko na przełomie kwietnia i maja dwukrotnie ulegli Bogdance LUK Lublin. Nieznacznymi faworytami ekspertów siatkarskich są gracze Ziraatu Bankasi. Wierzymy w to, że Zawiercianie utrą im nosa i awansują.

Wierzy w to też Bartłomiej Bołądź, który w rozmowie z Polsatem Sport powiedział: "W Final Four Ligi Mistrzów spotykają się drużyny na najwyższym poziomie. Taką jest właśnie Ziraat, ale jeśli zagramy swoją siatkówkę, to jesteśmy w stanie pokonać każdego".

Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi Ankara?

Mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi Ankara odbędzie się w sobotę, 16 maja. Początek spotkania o godzinie 20:00. Transmisja tego starcia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, Super Polsacie oraz na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport