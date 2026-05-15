Kapitalny gol rozstrzygnął mecz Korona Kielce - Widzew Łódź

Dla obu drużyn piątkowe starcie na stadionie przy ulicy Ściegiennego było typowym „meczem o sześć punktów”. Porażka poważnie zmniejszała szanse na pozostanie w Ekstraklasie.

Obie drużyny rozpoczęły dość ostrożnie, świadome stawki spotkania. Jako pierwsi zaatakowali goście, były piłkarz Korony Mariusz Fornalczyk podał do Frana Alvareza, ale Xavier Dziekoński sparował strzał Hiszpana na rzut rożny. Kilka minut później groźnie było pod bramką Bartłomieja Drągowskiego, ale uderzenie Nono zostało zablokowane. W 20. minucie hiszpański pomocnik Kielczan padł w polu karnym rywala, gospodarze domagali się karnego, ale sędzia Tomasz Kwiatkowski nakazał grać dalej.

W 33. min mocniej zabiły serca kieleckich kibiców. Alvarez dośrodkował z rzutu wolnego, a piłka po „główce” Przemysława Wiśniewskiego minimalnie minęła słupek bramki Korony. Atmosfera na trybunach była bardzo gorąca, ale na boisku działo się niewiele. Oba zespoły sprawiały wrażenie, że remis w tym meczu ich zadawala.

Po zmianie stron w obrazie gry niewiele się zmieniło. Zarówno Korona, jak i Widzew starały się przede wszystkim o zabezpieczenie „tyłów”, czekając na błąd rywala. Po godzinie gry gospodarze przeprowadzili wreszcie groźną kontrę. Dawid Błanik po efektownym rajdzie został sfaulowany tuż przed polem karnym. Sam poszkodowany wykonał rzut wolny i kapitalnym uderzeniem wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.

Łodzianie starali się od razu odpowiedzieć, ale uderzenie „głową” Sebastiana Bergiera z problemami obronił Dziekoński. W 71. min Korona miała doskonałą okazję na zdobycie drugiej bramki, ale Kostas Sotiriou po świetnym dośrodkowaniu wprowadzonego w drugiej połowie Stjepana Davidovicia z kilku metrów nie trafił w bramkę.

Goście atakowali do samego końca. W 89. min mogli doprowadzić do remisu, ale strzał Andiego Zeqiriego świetnie obronił Dziekoński. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry goście mieli rzut różny. Pod bramkę Korony powędrował nawet Drągowski, lecz wynik już się nie zmienił.

Po tym zwycięstwie Kielczanie praktycznie zapewnili sobie pozostanie w Ekstraklasie, a Widzew będzie o to musiał walczyć w ostatniej kolejce.

Korona Kielce - Widzew Łódź 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Dawid Błanik (61-wolny).

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Slobodan Rubezić, Kostas Sotiriou, Pau Resta - Hubert Zwoźny, Tamar Svetlin, Martin Remacle, Marcel Pięczek (76. Konrad Matuszewski) - Nono (83. Władimir Nikołow), Mariusz Stępiński (76. Antonin Cortes), Dawid Błanik (68. Stjepan Davidović).

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Stelios Andreou (63. Marcel Krajewski), Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi, Samuel Kozlovsky - Angel Baena (74. Osman Bukari), Juljan Shehu, Fran Alvarez (79. Andi Zeqiri), Emil Kornvig, Mariusz Fornalczyk (74. Lindon Selahi) - Sebastian Bergier.

Żółte kartki: Tamar Svetlin, Stjepan Davidović, Władimir Nikołow. Widzew Łódź: Emil Kornvig, Juljan Shehu, Sebastian Bergier.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów: 14 569.