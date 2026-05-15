Klamka zapadła! Znamy kolejnego spadkowicza z Betclic 1 Ligi
Piłkarze Znicza Pruszków nie mają już nawet matematycznych szans na pozostanie w Betclic 1 Lidze. Po piątkowej wygranej Stali Mielec na wyjeździe z Polonią Siedlce 3:1 w 33. kolejce strata 17. w tabeli Znicza do bezpiecznej 15. lokaty wynosi osiem punktów, a zdobyć może maksymalnie sześć.
Znicz w Betclic 1 Lidze występował przez trzy sezony.
Już wcześniej szanse na utrzymanie stracił GKS Tychy. Trzecim spadkowiczem prawdopodobnie będzie Górnik Łęczna.
Klub z Lubelszczyzny pozostanie w Betclic 1. lidze, jeśli wygra dwa pozostałe mecze, Stal Mielec przegra w ostatniej kolejce u siebie z Polonią Bytom, a w dodatku ekipa z Łęcznej musi mieć lepszy bilans bramek niż Mielczanie. Obecnie ma gorszy o pięć goli.