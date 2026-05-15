Koliadych tuż za podium na 200 m

W piątek odbyły się pierwsze finały, ale Biało-Czerwoni nie odegrali w nich znaczącej roli. Najlepiej spisał się kanadyjkarz Admiry Gorzów Koliadych, który w nieolimpijskiej konkurencji C1 200 m finiszował na czwartej pozycji. Mistrz świata z 2024 roku na tym dystansie stracił do trzeciego na mecie Rosjanina Swinarjewa 0,41 sekundy. Triumfował Artur Guljew z Uzbekistanu. W finale B Norman Zezula był piąty, czyli został sklasyfikowany na 14. miejscu.

Wiktor Głazunow startujący na olimpijskim dystansie 1000 m zajął siódme miejsce i powtórzył rezultat z pierwszych zawodów PŚ w Szegedzie. Triumfował, tak jak przed tygodniem, Czech Martin Fuksa.

Na lepszy wynik z pewnością liczyły kajakarki w czwórce na 500 m. Dominika Putto, Katarzyna Kościółek, Julia Olszewska i Adrianna Kąkol w półfinale były drugie, ale w decydującym wyścigu finiszowały dopiero na siódmej pozycji. Wygrały Chinki przed Hiszpankami i Niemkami, a biało-czerwone do zwyciężczyń straciły blisko cztery sekundy.

Druga czwórka (Martyna Klatt, Sandra Ostrowska, Zofia Więcławska, Dominka Zimnoch) była dopiero ósma w finale B (17. lokata w klas. ogólnej). Podobnie jak tydzień temu Weronika Marczewska wystąpiła w finale A i uplasowała się na siódmej pozycji.

W drugim dniu regat rozegrano także wyścigi półfinałowe. Kanadyjkarz Gracjan Michalak przypłynął na trzecim miejscu, co zagwarantowało mu udział w finale A, z kolei Kacper Sieradzan był siódmy i wystąpi w finale C.

Bez kłopotów do najlepszej dziewiątki awansowała Anna Puławska, która była druga w swoim biegu półfinałowym. Katarzyna Kościółek była szósta i wystartuje w finale B.

W sobotę rozegrane zostaną kolejne finały z udziałem polskich reprezentantów. W Niemczech rywalizuje ponad tysiąc uczestników w tym również parakajakarze z 60 krajów. Rosjanie i Białorusi startują pod neutralną flagą. Impreza potrwa do niedzieli.

Regaty w Brandenburgu to także pierwszy etap walki o paszporty do Los Angeles. Od tego cyklu olimpijskiego kwalifikacje wyglądają zupełnie inaczej – zawodnicy zbierają punkty do rankingu olimpijskiego na wszystkich najważniejszych regatach – Pucharze Świata oraz mistrzostwach kontynentalnych i świata.

PAP