Kto zagra w reprezentacji USA w siatkarskiej Lidze Narodów? Poznaliśmy kadrę

Obecny sezon reprezentacyjny będzie dla amerykańskich siatkarek etapem przygotowań do igrzysk Los Angeles 2028. W kadrze na rozgrywki VNL 2026 znalazło się sześć zawodniczek z olimpijskim doświadczeniem - Micha Hancock, Chiaka Ogbogu, Jordyn Poulter, Dana Rettke, Avery Skinner oraz Jordan Thompson. Kolejnych piętnaście siatkarek brało udział w poprzednich edycjach Ligi Narodów. Kilka innych zawodniczek grało w rozgrywkach NORCECA. W zespole znalazły się dwie debiutantki - przyjmujące Caitie Baird i Torrey Stafford.

– Jestem podekscytowany tym składem i tym, co oznacza on dla naszego programu w kontekście przygotowań do igrzysk olimpijskich Los Angeles 2028. W tej grupie mamy sześć uczestniczek igrzysk olimpijskich, które wniosą bezcenne doświadczenie i opanowanie na każdym treningu – powiedział Erik Sullivan.

– Mamy też liczną grupę zawodniczek, które udowodniły swoją wartość w poprzednich edycjach rozgrywek VNL i NORCECA, co tworzy dokładnie tak konkurencyjne środowisko, jakiego potrzebujemy. Liga Narodów to ciężki maraton rywalizacji z najlepszymi drużynami świata. Wierzymy, że ten skład ma odpowiedni balans, głębię i odporność, by zrobić kolejny krok do przodu – dodał trener reprezentacji USA.

Kto zagra w Lidze Narodów siatkarek 2026?

W pierwszym tygodniu VNL 2026 (3-7 czerwca) siatkarki USA zagrają w Quebec, gdzie zamierzą się z reprezentacjami Ukrainy, Kanady, Francji i Niemiec. Później zagrają na Filipinach z Filipiny - Dominikaną, Czechami, Włochami oraz Serbią. W trzecim tygodniu będą rywalizowały w Osace, a tam ich przeciwniczkami będą siatkarki z Tajlandii, Polski, Turcji i Brazylii.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych wywalczyła trzy złote medale Ligi Narodów (2018, 2019, 2021). W ubiegłym roku Amerykanki wywalczyły awans do turnieju finałowego i przegrały w ćwierćfinale z reprezentacją Włoch 0:3, plasując się ostatecznie na ósmym miejscu w końcowej klasyfikacji.

Skład reprezentacji USA na Ligę Narodów siatkarek 2026:

rozgrywające: Rachel Fairbanks, Micha Hancock, Saige Ka’aha’aina-Torres, Kami Miner, Jordyn Poulter

przyjmujące: Caitie Baird, Logan Eggleston, Sarah Franklin, Kara Hallock, Claire Hoffman, Madi Kubik-Banks, Simone Lee-Wank, Avery Skinner, Torey Stafford

atakujące: Olivia Babcock, Kendall Kipp, Stephanie Samedy, Madisen Skinner, Jordan Thompson

środkowe: Anna Dodson, Sami Francis, Anna Hall, Molly McCage, Chiaka Ogbogu, Asjia O’Neal, Dana Rettke

libero: Morgan Hentz, Elena Oglivie, Lexi Rodriguez, Elena Scott.