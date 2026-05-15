Legenda Wisły Kraków o możliwym wejściu Kwietnia. "Byle nie skakali sobie do gardeł”

Michał Białoński, Polsat Sport: Gratulacje z okazji awansu Wisły Kraków do Ekstraklasy! Jako największej legendzie klubu, obok nieżyjącego Henryka Reymana, należą się one panu. Jak pan ocenia imponujący marsz do celu drużyny Mariusza Jopa, która prowadziła w tabeli od pierwszej do ostatniej kolejki.

Antoni Szymanowski, legendarny piłkarz Wisły, mistrz olimpijski 1972 r., wicemistrz olimpijski 1976 r., srebrny medalista MŚ 1974 r.: Ostatnie lata dla Wisły przebiegały wedle schematu: początek dobry, środek też niezły, ale końcówka fatalna, przez co uciekał awans. Wreszcie przyszedł czas, w którym zatriumfowały spokój i cierpliwość wszystkich w klubie. Do tego doszła zdumiewająca wręcz frekwencja.

Wisła pod tym względem jest na drugim miejscu w Polsce. Takie tłumy na jej stadion nie przychodziły od pańskich czasów, gdy w 1978 r. sięgaliście po mistrzostwo Polski w jakże silnej wtedy lidze.

To prawda. Doszedłem do wniosku, że gdybyśmy mieli w Krakowie nawet stadion wielkości Narodowego, to jestem przekonany, że mielibyśmy zawsze stuprocentową frekwencję. Wisła jest wielkim magnesem, nie będę wspominał o jej wielkich tradycjach. Ten klub musi istnieć w Ekstraklasie. To jest dla mnie oczywiste. A jeszcze dzisiaj się doczytałem, że jednym z kolejnych właścicieli ma zostać pan Kwiecień, który nie będzie skąpił na Wisłę. Najważniejsze, by to zostało dobrze poukładane, bo patrząc na właściciela Widzewa i wielkie pieniądze, jakie są tam roztrwaniane, obawiam się, by w Krakowie nie doszło do podobnej sytuacji.

Czyli bez fachowego zarządzania nie ma takich pieniędzy, których nie da się w piłce spalić niczym w kominku?

Bez wątpienia same pieniądze nie są gwarantem sukcesu. Mam nadzieję, że Wisła poradzi sobie lepiej. Ja nie liczę na to, że od razu staniemy się potęgą Ekstraklasy.

Dlaczego?

Naszemu młodemu właścicielowi panu Królewskiemu brakuje jeszcze doświadczenia. W social mediach jest go pełno, ale obawiam się, że to nie ma przełożenia na jego wiedzę o piłce. I mówię to z pełną świadomością. Ja wiem, że dzisiaj młodym ludziom wydaje się, że wszystko wiedzą i wszystko robią najlepiej itd. W zarządzaniu tak dużym klubem trzeba zdobywać doświadczenie i pokorę! Piłka nożna jest takim sportem, że tutaj nic się nie dzieje nagle, ad hoc. Trzeba być cierpliwym i mieć strategię. Liczymy na to, że ona zostanie wprowadzona.

Awans mnie cieszy i trzymam kciuki za dobre występy w Ekstraklasie. Ostatnio nie pokazywałem się na stadionie, bo musiałem się zająć sobą, ale losy klubu śledzę na bieżąco. W tym sezonie wszystko szło w dobrym kierunku, co przyjmuję z uśmiechem.

Co było kluczem do sukcesu? Stabilizacja na ławce trenerskiej? Rok temu nie udało się awansować, po przegranym barażu z Miedzią Legnica, ale prezes Królewski postanowił dać kolejną szansę Mariuszowi Jopowi. Wcześniejsi trenerzy Kazimierz Moskal i Albert Rude nie wytrwali przy Reymonta nawet 160 dni.

Prezes Królewski nabrał na tyle trzeźwości umysłu, że uznał, iż zmiana trenera po każdym chwilowym kryzysie zespołu nie jest lekiem całe zło. Z panem Królewskim widuję się rzadko, on najwyraźniej nie ma ochoty, aby skorzystać z mojego doświadczenia, nie szuka kontaktu, ale pamiętam rozmowę, w której powiedziałem: „Jeśli już, to Jop powinien zostać na dłużej. Przecież zna realia wiślackiej piłki, tu się czuje dobrze. Należałoby mu zaufać i pewnie się odpłaci swoją wiedzą, efekty jego pracy przyjdą”. I rzeczywiście, tak się stało, jakby był prorokiem. Cierpliwość popłaca. Trener Jop robił swoje, choć zawodników mu ubywało, pojawiały się kontuzje. Trener musi mieć zaplecze, czasem potrzebuje transferu, choćby i niedrogiego.

Cieszy, że pojawiają się w składzie wychowankowie, jak Kuziemka. Nie ukrywam, że ja się czegoś takiego spodziewałem, iż ten chłopak wyskoczy ze swym talentem, bo ma predyspozycję. W niektórych momentach jego gra „siadał”, pewnie nie z jego winy. Mam nadzieję, że mu nie uderzyła sodówka do głowy. To skromny chłopak, ale nie wiem co mu siedzi w głowie.

Natomiast wolałbym, żeby w składzie była co najmniej równowaga między Polakami a obcokrajowcami. Gdy zdarzają się mecze, w którym naszych jest jak na lekarstwo, aż ciężko mi przełknąć ślinę. Ale dziś wiele klubów na tę równowagę w ogóle nie zwraca uwagi, Wisła nie jest w tym odosobniona. Mam nadzieję, że Wisła dochowa tradycję, zgodnie z którą wychowankowie mogą nadawać ton grze. Jesteśmy w Ekstraklasie, więc nie zapowiada się na wzmocnienie składu wychowankami, ci chłopcy muszą dojrzewać. Najważniejsze, aby na co dzień myśleć o zachowaniu proporcji.

Ta równowaga w istocie jest ważna, bo kibiców najbardziej cieszą udane zagrania Dudy, Kuziemki, Krzyżanowskiego, Kutwy, Baniowskiego, czy popisy w bramce Letkiewicza. Oczywiście czasy śp. Franciszka Smudy czy Henryka Kasperczaka, w których skład Wisły zdominowali Polacy, uzupełnieni o Kalu Uche i Maura Cantoro pewnie już nie wrócą?

Tyle tylko, że ówczesny właściciel pan Cupiał mógł sobie pozwolić na sprowadzenie do Krakowa połowy reprezentacji Polski. Obecne kierownictwo klubu, zwłaszcza jeśli zostanie wzmocnione przez pana Kwietnia, to będzie mogło sobie pozwolić na transfery, ale raczej nie takie, jakich byliśmy świadkami w tamtym okresie. Budowa mocnego zespołu musi trwać. Wolałbym, by była budowana spokojnie, systematycznie, z głową, a nie ad hoc, na chybcika.

Byle nie było w myśl zasady: „Co nagle, to po diable”?

Dokładnie tak. Ten proces będzie trwał. Przewiduję, że pierwszy rok w Ekstraklasie będzie stabilny, z drugiej strony, jak patrzę na niektóre drużyny, to Wisłę widzę dużo wyżej. Niech się wiślacy uczą gry w Ekstraklasie, tworzą dobre widowiska, prezentują piłkę, która się podoba kibicowi.

A większe tłumy w Polsce przychodzą tylko na Lecha. Piłkarze Wisły mogą czuć się zaszczyceni tak wielkim audytorium.

Byle tylko ci kibice nie przerywali meczów idiotycznymi racami, z których rozchodzi się niesamowity smród. Trzeba pamiętać, że na stadiony przychodzą ludzie są schorowani, astmatycy itd. i chcą się nacieszyć widowiskiem piłkę, a nie dusić się dymem z rac. Akurat na Wiśle wieje na ogół w kierunku Błoń, więc ci, którzy rzucają racami mniej cierpią od tego dymu, bo gdyby ich podłączyć pod to, co sami emitują, to by się przekonali. Na dodatek klub musi płacić kary. Widocznie kibice są bardzo bogaci (śmiech).



Na jakich pozycjach Wisła się powinna wzmocnić przed grą w Ekstraklasie?

Na pewno jeszcze jeden solidny obrońca by się przydał. Nie wiem, jak Mariusz Jop będzie chciał ustawiać zespół, ja zawsze byłem zwolennikiem gry czwórką obrońców. Z prostego powodu – jeśli podzielić szerokość boiska na cztery, to wychodzi do krycia mniejszy areał niż przy podziale na trzy. Przy trójce stoperów jest więcej do obróbki, a wahadłowym może zabraknąć zdrowia, skoro biegają po całej długości boiska. Taka jest moja uwaga, ja się na tym może nie znam, ale widzę, że topowe drużyny światowe ustawienie z czwórką obrońców.

To prawda, bo stosują je zarówno PSG, Barcelona, Arsenal, Atletico, czy Bayern.

Jak się ma czwórkę bardzo dobrych, szybkich, żwawych obrońców, którzy mają bardzo dobry odbiór i antycypują grę, to nie ukrywam, że śmielej można grać. Ważna jest także druga linia, liczę, że Kuziemka dojdzie do optymalnej formy. Ciekaw jestem, jak najlepszy nasz snajper Rodado będzie sobie radził w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że będą go omijały kontuzje. Generalnie przed sezonem trzeba trzech nowych zawodników, ale nie podobnych doi tych, których mamy, tylko zdecydowanie lepszych. Dobrych zawodników nigdy nie jest za wiele, sezon jest długi.

Ważne też, że po dołączeniu pana Kwietnia powinno się udać spłacać długi, bo nie ukrywajmy, że one są. A czytałem, że Kwiecień już został akcjonariuszem Wisły.

Prezes Królewski zdementował te doniesienia w czwartek. Napisał: „Nie doszło do żadnego przejęcia niczego przez WK: ani jednej pojedynczej akcji, prawa do akcji, calla na akcję, umorzenia akcji, zestawienia akcji itd.”.

Zatem wyprzedziłem fakty. Zatem pewnie jest jak zwykle – jeśli nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

Albo o podział kompetencji. O to, kto ma rządzić klubem.

Jeśli miałoby dojść do fuzji, byłby za tym, aby do niej doszło. Byle tylko panowie Królewski i Kwiecień nie skakali sobie do gardeł, bo każdy z nich ma ambicje. Wojciech Kwiecień podkreśla, że jest wielkim fanem Wisły od wielu lat. To bardzo fajne, bo przynajmniej nie będzie żałował na nią pieniążków. Pan Jarek również nie skąpi na klub. Może się da pogodzić rutynę z młodością? Najważniejsze, by ta fuzja pomogła Wiśle. W życiu niezmienna jest jedna zasada: kto ma pieniądze, ten rządzi.

Prezes Królewski ogłosił śmiałą deklarację o awansie do Ligi Mistrzów w 2030 r., czyli za cztery sezony. Pochwala pan stawianie sobie tak ambitnych celów, czy to jest porywanie się z motyką na słońce? Rekinowi finansowemu Bogusławowi Cupiałowi nie udała się ta sztuka, co prawda przy ówczesnych zasadach, zderzał się w kwalifikacjach z Barceloną i Realem.

Absolutnie nie tonowałbym nastrojów. Ten awans jest realny, pod warunkiem, że jak najszybciej pozbędziemy się długów, wyjdziemy na zero i sprawimy, by stadion Wisły znów stał się stadionem Wisły, a nie miejskim. Dajmy spokój miastu, niech ono sobie robi swoją robotę, ma mnóstwo swoich wydatków. Klub musi mieć swój stadion, oczywiście ten który jest, ale musi nim zarządzać na co dzień, a nie tylko wynajmować na mecze.

I to za drakońskie opłaty, ponad 200 tys. zł za mecz. Chodzi panu o to, żeby Wisła była operatorem stadionu?

Dokładnie tak. Nie powinna płacić tak wielkich pieniędzy za wynajem obiektu. Na razie jesteśmy podnajemcą czegoś, co było kiedyś nasze! Idźmy w tym kierunku na litość boską!