Gdzie obejrzeć Magazyn Polskiego Sportu?

Magazyn Polskiego Sportu - 16.05. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny odcinek Magazynu Polskiego Sportu. Gdzie obejrzeć? Kiedy? Sprawdź poniżej.

W pierwszej części "Magazynu Polskiego Sportu" wrócimy do niezwykle emocjonujących Mistrzostw Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu. Występ reprezentacji Polski, która otarła się o awans do elity, podsumujemy z byłym reprezentacyjnym bramkarzem, a obecnie trenerem w Radzie Programowej Polskiego Związku Hokeja na Łodzie - Przemysławem Odrobnym oraz dziennikarzem "Przeglądu Sportowego", ekspertem Polsatu Sport i autorem książki "Cuda na kiju" - Piotrem Chłystkiem.


W drugiej części programu gościem Aleksandry Szutenberg będzie multimedalistka ME w biegu na 800 metrów i ekspertka Polsatu Sport - Joanna Jóźwik. Przy okazji sobotniej inauguracji Diamentowej Ligi porozmawiamy o nadziejach i oczekiwaniach wobec naszych lekkoatletów na starcie sezonu letniego. A skoro będziemy przy "królowej sportu", to posłuchamy także rozmowy z Anitą Włodarczyk po premierze filmu... "Anita".


Oddamy również głos trenerce roku w dorocznym plebiscycie Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którą została Edyta Koryzna, a na koniec - razem z Martą Ćwiertniewicz - zajrzymy do Wałcza, gdzie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski siatkarek.
 
Magazyn Polskiego Sportu w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

