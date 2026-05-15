Za organizację wydarzenia odpowiada grupa Most Valuable Promotions (MVP). Na jej czele stoi Jake Paul - słynny amerykański influencer i pięściarz, prywatnie partner życiowy holenderskiej mistrzyni olimpijskiej, Jutty Leerdam.

Do tej pory federacja ta kojarzona była głównie z głośnymi walkami bokserskimi. Tym razem jednak promotorzy postawili na mieszane sztuki walki. Gala odbędzie się w hali Intuit Dome w Inglewood pod Los Angeles (USA).

Diaz wraca do profesjonalnego MMA po dwóch pojedynkach pięściarskich. Amerykanin najpierw przegrał z włodarzem swojej obecnej federacji, Jake'em Paulem, a następnie wygrał z Jorge Masvidalem. 41-latek jest najbardziej znany z występów w UFC i historycznych walk m.in. z Conorem McGregorem. Jego rywal to również weteran tej organizacji, a oprócz tego gwiazda walk na gołe pięści.

Nate Diaz - Mike Perry. Wynik walki. Kto wygrał?

O tym, kto wygra walkę pomiędzy Nate'em Diazem a Mike'em Perrym, dowiemy się we wczesnych godzinach porannych już w sobotę, 16 maja. Pojedynek obu zawodników rozpocznie się prawdopodobnie około godziny 4:30 czasu polskiego.

