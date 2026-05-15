Nie żyje wybitna postać polskiego sportu. Trenował mistrzów

"Polski Związek Lekkiej Atletyki z ogromnym żalem informuje, że w wieku 88 lat zmarł niezwykle ceniony szkoleniowiec skoku o tyczce Roman Dakiniewicz" - czytamy w oficjalnym komunikacie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Dakiniewicz odszedł 14 maja. Nie podano przyczyny jego śmierci.

Podczas swojej kariery trenerskiej prowadził chociażby Mirosława Chmarę, Pawła Wojciechowskiego czy Łukasza Michalskiego.

"Honorowy członek Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zasłużony trener, oficer Wojska Polskiego. Zawsze oddany ukochanej konkurencji. Polska lekkoatletyka, a szczególnie skok o tyczce, straciła wybitnego człowieka. Cześć Jego Pamięci!" - napisano w oświadczeniu.

