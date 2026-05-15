Niesamowite słowa legendy o Fornalu! Oto cała prawda

Bosek zaznaczył, że dwa polskie zespoły w najlepszej czwórce Europy mogą napawać nas dumą. - Ten fakt najlepiej świadczy o sile PlusLigi, która już od kilku lat ma swoich przedstawicieli w europejskiej czołówce. Ten sezon tylko potwierdza siłę polskiej siatkówki - przekazał w rozmowie z portalem plusliga.pl.

Poza polskimi zespołami do półfinału rozgrywek awansowały Sir Sicoma Monini Perugia oraz Ziraat Bankkart Ankara. Włoska drużyn, tak samo jak Aluron CMC Warta Zawiercie przystąpi do play-offów jako mistrzowie krajów.

- To może zawodników obu zespołów tylko nakręcać. Jednym i drugim na pewno mocno zależy na wygraniu Ligi Mistrzów. Taka podwójna korona doda wielkiego splendoru tym klubom. Kluby są świeżo po rozgrywkach ligowych więc jeszcze są w wysokiej formie. Spodziewam się bardzo interesującego turnieju - stwierdził.

Mimo to nie zdecydował się wskazać zwycięzcy. - W finałowym turnieju Ligi Mistrzów trudno jest wskazać faworyta. Szanse czterech drużyn oceniam po równo. To jest chyba dobre dla kibiców - przyznał.

76-latek uważa, że wciąż najmocniejszymi ligami na świecie są PlusLiga oraz włoska Serie A. Zaznaczył jednak, że poziom znacząco rośnie w tureckiej ekstraklasie.

- Turcy gonią najmocniejsze rozgrywki. U kobiet to im się udało, u mężczyzn mają jeszcze dystans do odrobienia, choć oczywiście szans Ziraatu Bankkart Ankara z Tomaszem Fornalem na końcowe zwycięstwo nie można przekreślać - powiedział.

Problemem Turków jest to, że sprowadzają mocnych zawodników, ale nie udało im się jeszcze skompletować drużyny, która mogłaby powalczyć o największe cele.

- Są na dobrej drodze, a konkurencja wyjdzie tylko na dobre siatkówce. W tegorocznym turnieju klub z Ankary z Tomaszem Fornalem może dużo zwojować. Polak jest tym typem zawodnika, który dwoma-trzema punktowymi zagrywkami może rozstrzygnąć o losach seta. Poza tym na odchodne z pewnością zechce zapisać trwały ślad w historii swego obecnego klubu - podsumował.

Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy 2026 - terminarz i plan transmisji:



2026-05-16: Studio (sobota, godzina 15:00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-05-16: PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia (sobota, godzina 16.30; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go)

2026-05-16: Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankkart Ankara (sobota, godzina 20.00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go)

2026-05-17: Studio (niedziela, godzina 15:00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-05-17: mecz o trzecie miejsce (niedziela, godzina 16.30; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go)

2026-05-17: finał (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go).

