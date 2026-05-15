Obrońcy tytułu rozpoczęli od porażki. Za nami pierwszy dzień MŚ Elity

Gospodarzom udał się rewanż za finał z 2025 roku, który przegrali z Amerykanami 0:1 po dogrywce. W piątek Pius Suter (3.) i Sven Andrighetto (12.) dali Helwetom dwubramkowe w pierwszej tercji, które utrzymało się do 49. minuty. Wówczas stratę zmniejszył Alex Steeves, ale nadzieje USA zgasił Ken Jaeger (57.).

Bardziej jednostronnym wynikiem zakończyło się spotkanie grupy B we Fryburgu pomiędzy Czechami a Danią - drużyna ze Europy Środkowej wygrała 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Gole zdobyli Dominik Kubalik (9.), Daniel Vozenilek (11.), Roman Cervenka (44.) i Matej Blumel (60.), a rozmiary porażki zmniejszył Mikkel Aagaard (58.).

We wcześniejszych spotkaniach, które zainaugorowały turniej w Szwajcarii, Kanada pokonała w grupie B Szwecję 5:3 (2:0, 1:3, 2:0), a Finlandia wygrała w grupie A z Niemcami 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Skład grupy A uzupełniają Łotwa, Austria, Węgry i Wielka Brytania, natomiast w grupie B wystąpią także Słowacja, Norwegia, Słowenia i Włochy.

Po cztery najlepsze ekipy obu grup awansują do ćwierćfinałów. Finał i mecz o brązowy medal zaplanowano na 31 maja.

Wyniki piątkowych meczów:

Grupa A (Zurych)

Finlandia - Niemcy 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

USA - Szwajcaria 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Grupa B

Kanada - Szwecja 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Czechy - Dania 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Za zwycięstwo w trzech tercjach przyznawane są trzy punkty, za zwycięstwo po dogrywce lub karnych - dwa, a za porażkę po dogrywce lub karnych - jeden punkt.

PAP