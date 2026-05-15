Ogłoszono skład siatkarskiej reprezentacji Brazylii. Kto wystąpi w Lidze Narodów?

W pierwszym tygodniu VNL 2026 (3-7 czerwca) siatkarki reprezentacji Brazylii będą gościły rywalki na własnym terenie i zmierzą się kolejno z Holandią, Dominikaną, Bułgarią i Włochami. Kolejne zawody rozegrają w Ankarze, gdzie przeciwniczkami będą siatkarki z Francji, Belgii, Chin oraz Niemiec. Fazę interkontynentalną zakończą turniejem w Osace, gdzie będą rywalizowały z reprezentacjami Japonii, Polski, Tajlandii oraz Stanów Zjednoczonych. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 22-26 lipca w Makau.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek 2026. Terminarz. Daty i godziny wszystkich meczów. Kiedy gra Polska?

Reprezentacja Brazylii wywalczyła dotychczas cztery medale Ligi Narodów siatkarek - wszystkie srebrne (2019, 2021, 2022, 2025). W ubiegłorocznym finale rozegranym w Łodzi uległa Italii 1:3.

Skład reprezentacji Brazylii na Ligę Narodów siatkarek 2026:

rozgrywające: Bruninha, Kenya, Macris, Roberta, Vivian

przyjmujące: Drussyla, Gabi, Julia Bergmann, Karina, Maiara Basso

przyjmujące/atakujące: Ana Cristina, Helena, Rosamaria

atakujące: Jaque Schmitz, Jheovana, Kisy, Sabrina, Tainara

środkowe: Diana, Julia Kudiess, Lanna, Larissa Besen, Livia, Lorena, Luzia

libero: Kika, Marcelle, Natinha, Nyeme, Paulina.

Kto zagra w Lidze Narodów siatkarek 2026?

Kto zagra w Lidze Narodów siatkarek? Wszystkie drużyny VNL 2026 Zobacz galerię

Polsat Sport, cbv.com.br