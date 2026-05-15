Oto najmocniejsza strona PGE Projektu. Trener wyróżnił jedną rzecz

Niespełna 31-letni Nalepka jest najmłodszym z trenerów drużyn, które będą rywalizować w Final Four w Turynie. Objął funkcję pierwszego szkoleniowca Projektu w trakcie sezonu i doprowadził swoich podopiecznych do brązowego medalu mistrzostw Polski.

- Czuję się zaszczycony, że mogę tu być, siedzieć koło takich trenerów jak Lorenzetti czy Winiarski. Wiem też, jaką pracę wykonali zawodnicy, klub, cały sztab i ja, żeby tu być. Dla nas jest to nagroda, że możemy tu być pierwszy raz w historii klubu. Dla mnie też jest to nagroda za pracę, jaką wykonałem. Nawet nie marzyłem o tym, żeby tu być - przekazał. Pierwotnie pracował jako statystyk, później dopiero został asystentem głównego szkoleniowca, zanim objął zespół jako pierwszy trener.

Warszawianie nie są wymieniani w gronie potencjalnych faworytów LM, jako jedyni z półfinalistów nie są krajowym mistrzem. Nalepka uważa jednak, że może to być atut jego drużyny.

- Myślę, że to może być dla nas przewaga. Przyjechaliśmy jednak tutaj ten turniej wygrać, ale też mamy świadomość, jakie zespoły są obok nas. Każdy nas stawia w pozycji underdoga, ale nam taka rola pasuje. Wiem jedno - jeśli chcemy ten turniej wygrać, to musimy wznieść się na nasze wyżyny w tym sezonie. Wiele razy udowadnialiśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić. Nie mamy Bartka Bednorza, ale jest pole do popisu dla innych zawodników - zauważył.

- Wyjdziemy na boisko i będziemy się po prostu starali zagrać dobrą siatkówkę - dodał.

Plan na grę przeciwko broniącej tytułu włoskiej Sir Sicoma Monini Perugia, ich półfinałowemu rywalowi, mają prosty, jednak nie należy on do najłatwiejszych.

- Na pewno będziemy się starali troszkę ograniczyć ich siłę ofensywną, ale wiemy, że to nie będzie bardzo proste. To jest też dyspozycja dnia, jeden mecz, wszystko może się zdarzyć. Przede wszystkim staram się skupić na naszym zespole, na tym, żeby Warszawa zagrała dobrą siatkówkę, bo to jest jedyna droga do sukcesu. Warszawa musi grać dobrze, żeby pokonać Perugię - podkreślił.

- Przygotowani jesteśmy bardzo dobrze, mieliśmy czas na analizę taktyczną Perugii. Będziemy starali się ich zaskoczyć, ale oni pewnie nas też - uzupełnił.

Oprócz atakowania z drugiego rzędu i braku presji na zwycięstwo, atutem Warszawian jest także ich zespołowość.

- Nasza najmocniejsza strona to to, że jesteśmy drużyną. Oczywiście mamy liderów, ale wszystko, co wygrywaliśmy, wygrywaliśmy jako drużyna. Chcemy, żeby tak było. To, że Bartek jest kontuzjowany, to jest część sportu. Będzie z nami, przylatuje do Turynu. Cieszę się, że inni dostają szansę gry i mam nadzieję, że ją wykorzystają. Jestem przekonany, że młodzi Bartek Firszt i Bartek Gomułka dźwigną ten ciężar i zagrają dobrą siatkówkę - podsumował Nalepka.

Siatkarze PGE Projektu Warszawa i Sir Sicoma Monini Perugia wyjdą jako pierwsi na boisko w sobotę, zmierzą się o godz. 17. O godz. 20.30 swój półfinał rozegrają Aluron CMC Warta Zawiercie i Ziraat Bankkart Ankara. Mecz o trzecie miejsce oraz finał zaplanowano na niedzielę.

Gdzie obejrzeć mecz Projekt - Perugia? O której godzinie?

Transmisja spotkania PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia w sobotę 16 maja od godz. 16:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, Super Polsacie oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 15:00.

HP, PAP