PGE Budowlani odsłonili kolejną kartę! Środkowa zagra w mistrzowskiej ekipie w następnym sezonie

Paulina Majkowska (rocznik 1995) to polska siatkarka, która gra na pozycji środkowej. W swej dotychczasowej karierze reprezentowała barwy klubów TPS Rumia, Gedania Gdańsk, Ekstrim Gorlice, KS Murowana Goślina, Joker Świecie, Legionovia Legionowo, Pałac Bydgoszcz i BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

W 2024 roku zdecydowała się na kontrakt zagraniczny i przez rok występowała we francuskim Beziers Volley. Po sezonie wróciła do Tauron Ligi i zasiliła PGE Budowlanych Łódź. Z tą drużyną wywalczyła pierwsze w karierze mistrzostwo Polski, a także drugi w swym dorobku krajowy Puchar - wcześniej sięgnęła po to trofeum w 2024 roku w barwach BKS. Siatkarka rozegrała pięć sezonów na poziomie ekstraklasy i wystąpiła łącznie w 109 meczach.

– Budowlani to taki klub, do którego jak już raz przyjdziesz, to chcesz zostać na dłużej. Jestem mega szczęśliwa, że w kolejnym sezonie dalej będę mogła pomagać w budowaniu historii tego klubu. Kibice mogą liczyć na moje pełne zaangażowanie - zarówno na boisku, jak i na YouTubie. Wiem, że sezon dopiero się skończył, ale już nie mogę się doczekać tego, co przyniesie następny! Do zobaczenia – powiedziała Majkowska, cytowana przez media społecznościowe Budowlanych.

Paulina Majkowska to kolejna siatkarka z mistrzowskiego składu, która będzie grała w PGE Budowlanych Łódź w sezonie 2026/2027. Klub poinformował wcześniej, że w drużynie pozostaną również dwie zawodniczki grające na pozycji libero - Justyna Łysiak oraz Kornelia Drosdowska. Z Łodzią pożegnała się natomiast przyjmująca Paulina Damaske.