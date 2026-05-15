PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Widzew Łódź. Relacja live i wynik na żywo online

Korona Kielce nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Nie wygrała meczu od 22 marca i znajduje się tuż nad strefą spadkową. Nikt nie ma wątpliwości, że spotkanie z Widzewem może zadecydować o tym, kto utrzyma się w Ekstraklasie.

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarz Realu skreślony! Tak wygląda kadra Francji na mundial

- Musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty. To jest pierwszy z dwóch ostatnich meczów, z dwóch naszych ostatnich finałów - przekazał trener Jacek Zieliński, cytowany przez PAP.

Szkoleniowiec Widzewa Aleksandar Vuković również zdaje sobie sprawę z tego, jak duża jest waga tego starcia.

- Odwaga będzie jednym elementów, które będą nam potrzebne, żeby powalczyć o dobry wynik. Na pewno słusznie uważamy, że mamy lepszą sytuację niż wcześniej, ale ona dalej jest trudna i nie lepsza od Korony - oznajmił.

Na koniec odniósł się do słów Jacka Zielińskiego. - Trener Zieliński mówi o wojnie, stadion jest wyprzedany, więc musimy być gotowi na mocny początek ze strony Korony - podsumował.

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

HP, PAP