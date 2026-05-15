Polsat Sport 1 i Super Polsat pokażą turniej Final 4 siatkarskiej Ligi Mistrzów

Jest już pewne, że trofeum za tegoroczny triumf w siatkarskiej Lidze Mistrzów trafi w ręce, któregoś z reprezentantów Polski. Oprócz dwóch polskich klubów w turnieju finałowym udział biorą także zespoły z Włoch i Turcji, których gwiazdami są Biało-Czerwoni. Transmisje w dniach 16 – 17 maja pokażą Polsat Sport 1 i Super Polsat.

Czterech siatkarzy z drużyn Ligi Mistrzów: Ziraat Bankkart Ankara, Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa, Sir Sicoma Monini Perugia.
PGE Projekt Warszawa kontra Sir Sicoma Monini Perugia oraz Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Ziraat Bankkart Ankara - tak prezentują się pary półfinałowe Ligi Mistrzów. Oznacza to, że Polska jako jedyny kraj w Europie ma w tym roku aż dwa kluby w najlepszej czwórce Starego Kontynentu. Pozostali uczestnicy Final 4 to mistrzowie Włoch i Turcji, ale ich barw także bronią Reprezentanci Polski: Kamil Semeniuk w zespole z Perugii oraz Tomasz Fornal w ekipie z Ankary. To oznacza, że przy najbardziej optymistycznym, z punktu widzenia polskich kibiców wariancie, w tegorocznym finale spotkają się dwa polskie zespoły. Ale nawet jeśli finał byłby konfrontacją włosko-turecką, to i tak z triumfu w tegorocznej Champions League będzie cieszył się Polak!

 

Zawiercie po raz drugi, Warszawa po raz pierwszy, polska passa trwa

 

Ekipa z Zawiercia to świeżo upieczony złoty medalista Plusligi, a zespół ze stolicy w zakończonym właśnie sezonie sięgnął po brąz. Aktualni Mistrzowie Polski po raz drugi awansowali do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów, z kolei Warszawianie debiutują w tym prestiżowym gronie. To kontynuacja fantastycznej passy polskich klubów, które nieprzerwanie od 2018 roku meldują się w Final 4 Champions League. Po raz ostatni przedstawiciel Plusligi triumfował w tych rozgrywkach w 2023 roku i rodzimi kibice liczą w tym roku na taki powtórkę tamtego wyczynu.

Final 4 siatkarskiej Ligi Mistrzów w Polsacie Sport 1 i Super Polsacie

 

Turniej finałowy siatkarskiej Champions League to jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń tego weekendu. Transmisje z obydwu półfinałów oraz meczów medalowych pokażą Super Polsat oraz Polsat Sport 1. W tym drugim kanale każdy mecz poprzedzi specjalny program studyjny. W nim gośćmi Jerzego Mielewskiego będą Piotr Gruszka i Jakub Bednaruk. Mecze skomentują Tomasz Swędrowski oraz Wojciech Drzyzga.

 

Final 4 siatkarskiej Ligi Mistrzów 2025/2026 – plan transmisji

 

Sobota 16.05

g. 15:00, Polsat Sport 1: Studio

g. 16:30, Polsat Sport 1, Super Polsat: I półfinał PGE Projekt Warszawa - Sir Perugia

g. 19:00, Polsat Sport 1: Studio

g. 20:00, Polsat Sport 1, Super Polsat: II półfinał Aluron Warta Zawiercie – Ziraat Bankkart Ankara

 

Niedziela 17.05

g. 15:00, Polsat Sport 1: Studio

g. 16:30, Polsat Sport 1, Super Polsat: Mecz o 3. miejsce

g. 19:00, Polsat Sport 1: Studio

g. 20:00, Polsat Sport 1, Super Polsat: Mecz finałowy

 

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

