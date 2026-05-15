Preakness Stakes 2026: otwarta walka o zwycięstwo w drugim etapie Potrójnej Korony w USA

Preakness Stakes to jedna z najbardziej prestiżowych gonitw dla trzyletnich koni pełnej krwi angielskiej w Stanach Zjednoczonych. Tegoroczna odsłona zapowiada się wyjątkowo interesująco, bo po raz pierwszy od lat wyścig odbędzie się nie na legendarnym Pimlico Race Course, lecz na torze Laurel Park w Maryland.

Już wiadomo, że w tym roku nie poznamy zdobywcy Potrójnej Korony. Sensacyjny triumfator Kentucky Derby Golden Tempo nie został zgłoszony do Preakness Stakes. Team konia zdecydował się dać mu więcej czasu na regenerację i przygotować go do Belmont Stakes (6 czerwca 2026).

To sprawia, że tegoroczny Preakness Stakes wydaje się jedną z najbardziej otwartych edycji w ostatnich latach. W gronie głównych faworytów wymieniany jest Iron Honor, trenowany przez Chada Browna i dosiadany przez Flaviena Prata. Kibice zwracają uwagę, że koń nie zachwycił w ostatnim starcie w Wood Memorial, dlatego rywalizacja pozostaje niezwykle wyrównana.

Dużo mówi się również o Taj Mahal, lokalnym bohaterze, który pozostaje niepokonany na torze Laurel Park. Koń wygrał wszystkie trzy dotychczasowe starty właśnie na tym obiekcie, a jego efektowne zwycięstwo w Federico Tesio Stakes sprawiło, że wielu ekspertów widzi w nim jednego z najgroźniejszych kandydatów do triumfu.

W gronie koni mogących odegrać ważną rolę w wyścigu wymienia się także Chip Honcho, Incredibolt oraz Ocelli, który jako jeden z nielicznych uczestników Kentucky Derby (zajął w nim trzecie miejsce) zdecydował się ponownie stanąć do rywalizacji dwa tygodnie później.

Preakness Stakes rozgrywany jest od 1873 roku i stanowi drugi etap amerykańskiej Potrójnej Korony, pomiędzy Kentucky Derby a Belmont Stakes. Gonitwa odbywa się na dystansie 1 i 3/16 mili (około 1900 metrów), co czyni ją najkrótszym z trzech wyścigów tworzących legendarny cykl.

Nazwa gonitwy pochodzi od ogiera Preakness, który wygrał wyścig rozegrany podczas otwarcia toru Pimlico Race Course w 1870 roku. Trzy lata później ustanowiono wyścig jego imienia, który z czasem stał się jednym z symboli amerykańskich wyścigów konnych.

Z Preakness Stakes związanych jest wiele wyjątkowych tradycji. Gonitwa od lat określana jest mianem "wyścigu po czarnooką Susan" od rudbekii owłosionej, symbolicznego kwiatu stanu Maryland. To właśnie z kwiatów stylizowanych na black-eyed Susan przygotowywana jest derka dekorująca zwycięskiego konia.Nieodłącznym elementem wyścigu pozostaje także ceremonialne przemalowanie wiatrowskazu znajdującego się na szczycie budynku Old Clubhouse w barwy triumfującej stajni.

Tegoroczna edycja zapowiada się szczególnie ciekawie również dlatego, że pełna, 14-konna stawka może sprawić, iż ogromne znaczenie będą miały pozycje startowe i taktyka rozegrania gonitwy. Wielu obserwatorów wyścigów konnych podkreśla, że przy tak wyrównanym zestawieniu faworyci nie mają komfortowej sytuacji, a niespodzianka jest jak najbardziej możliwa.

Transmisja gonitwy Preakness Stakes 2026 w nocy z soboty na niedzielę od godziny 00:00 na antenie Polsat Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.

